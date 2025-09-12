बिबट्याच्या हल्ल्यात वाल्ह्यात वासराचा फडशा
वाल्हे, ता. १२ : वाल्हे (ता. पुरंदर) गावाच्या हद्दीतील मधलामळा येथे शुक्रवारी (ता. १२) पहाटेच्या सुमारास बिबट्याने घराजवळील गोठ्यात घुसून दोन वर्षांच्या वासरावर हल्ला करून त्याचा फडशा पाडल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहेत. वनविभागाने तत्काळ बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी शेतकरी व ग्रामस्थांनी केली आहे.
येथील हरी सिदू भुजबळ यांच्या घराशेजारी मजबूत तारांच्या जाळ्यांचा बंदिस्त गोठा आहे. शुक्रवार सकाळी नेहमीप्रमाणे ते आपल्या गोठ्याकडे गेले असता गोठ्यातील वासरावर बिबट्याने हल्ला केल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
त्यानंतर भुजबळ यांनी वनविभागाचे वनरक्षक अशोक फडतरे यांना माहिती दिली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वनमजुर हनुमंत
पवार, किरण पवार, प्रेम दाते यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी करून पंचनामा केल्याचे उमेश भुजबळ यांनी सांगितले. यावेळी संपत भुजबळ, प्रभाकर भुजबळ, तुकाराम भुजबळ आदी उपस्थित होते.
वनपाल दिपाली शिंदे यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर सासवड वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले यांच्या
मार्गदर्शनाखाली पंचनामा केला आहे. लवकरच पुढील उपाययोजना करण्यात येतील.
