आडाचीवाडी परिसरात सलग पाचव्या दिवशी बिबट्याचे दर्शन
वाल्हे, ता. १२ : आडाचीवाडी परिसरात (ता. पुरंदर) गुरुवारी (ता. ११) सायंकाळी सलग पाचव्या दिवशी बिबट्याचे दर्शन झाल्याने परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अंधारात रस्ता ओलांडणाऱ्या बिबट्याचे दर्शन होताच नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.
गुरुवारी रात्री युवा पोल्ट्री व्यावसायिक विनय पवार व पिंगोरीतील प्रगतशील युवा शेतकरी रूपेश यादव हे दुचाकीवरून वाल्ह्याकडे जात असताना बापसाईवस्ती नजीक रस्त्यावर अचानक बिबट्या अंधारात रस्ता ओलांडताना दिसला. या प्रकरणाने तरुणांची चांगलीच भंबेरी उडाली होती. त्यानंतर काही क्षणातच तो डोंगराच्या दिशेने अंधारामध्ये दिशेने नजरेआड झाला, अशी माहिती अभिजित पवार यांनी दिली. या घटनेच्या आधीच्या दिवशी बुधवारी (ता. १०) रात्री बिबट्याने तारूबाई शिर्के यांच्या गोठ्यामध्ये प्रवेश करून पाळीव कुत्र्याचा फडशा पाडल्याची घटना घडली होती. त्यानंतरही सलग पाचव्या दिवशी परिसरात पुन्हा बिबट्याने दर्शन दिल्याने झाल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण झाले आहे. वनखात्याने पिंजरा लावून बिबट्याला जेरबंद करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
‘‘बिबट्याचे दर्शन झाले असल्याची माहिती नागरिकांकडून मिळाली असून शेतमजुरांसह शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. तो हल्ला करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खबरदारीचा उपाय म्हणून रात्रीचे गस्त व सावधानतेचा इशारा देण्याचे काम वनखात्यामार्फत सुरू केले असून नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी एकटे न फिरू नये तसेच आपल्या जनावरांच्या सुरक्षिततेसाठी गोठ्यामध्ये लाइटच्या सुविधेसह गोठ्यांना संरक्षण जाळ्या बसवाव्यात,’’ असे आवाहन वनपाल दीपाली शिंदे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.