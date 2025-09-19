पोळा सणावर महागाईचे सावट
वाल्हे, ता. १९ : बळिराजाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि पारंपरिक सण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बैलपोळ्यावर यंदा महागाईचे सावट आहे. वाल्हे (ता. पुरंदर) परिसरात बाजारपेठ सजली असून, बैलांच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या साहित्याची दुकाने थाटली असली, तरीही शेतात यांत्रिकीकरण वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या दारासमोर बैलजोड्यांची संख्या कमी झाली आहे. मात्र असे असतानाही हौशी पशुपालक व शेतकरी बैलपोळ्याला बैलांची सजावट करून हा सण आनंदाने साजरा करतात.
शेतकऱ्यांसमवेत कायम शेतात राबणाऱ्या लाडक्या सर्जा-राजाचा सण म्हणजे बैलपोळा अवघ्या एका दिवसावर येऊन ठेपला आहे. सर्जा-राजाच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या साहित्याची बाजारपेठेत दुकाने थाटली आहेत. मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सजावटीच्या साहित्याचे दर वाढल्याने बैलपोळा सणाच्या बाजारात महागाईचा फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. दोर, बाशिंग, शिंगाचे गोंडे, रंग, रंगीत पट्ट्या, म्होरकी, चौरंग, घुंगरपट्ट्या, वेसण आदी साहित्याने बाजारपेठेमध्ये दुकाने सजली आहेत. मात्र या वर्षी बैलपोळ्याच्या सणाच्या बाजारात ग्राहकांची संख्या कमी होऊन आर्थिक उलाढाल कमी झाल्याचे व्यापारी संदीप पवार, माउली पवार आणि अतुल शहा यांनी सांगितले.
ट्रॅक्टरचा वापर वाढल्याने बैलांची संख्या कमी होत चालली आहे. परिणामी बैलपोळा साजरा करणाऱ्यांची संख्याही घटली आहे. रविवारी (ता. २१) हा सण साजरा होणार असला, तरी बाजारात उत्साह कमी आहे. बैलांच्या कष्टांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी साजरा होणारा पोळा सण यंदा आर्थिक मर्यादांमध्ये साजरा केला जात असल्याचे चित्र आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.