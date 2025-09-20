कारागिरांची दुर्गामातेला सजविण्याची लगबग
वाल्हे, ता. २० : सोमवारी (ता. २२) होत असलेल्या घटस्थापनेची तयारी सर्वत्र पूर्ण होत आली आहे. त्याच्या पार्श्वभूमीवर कारागिरांची मूर्ती सजविण्याची लगबग सुरू आहे.
नवरात्रोत्सवात देवीच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. यंदाही दुर्गा, भवानी, अंबिका, रेणुका, तुळजाभवानी, सप्तशृंगी, चंडिका अशा विविध रूपातील देवींच्या मूर्तींसाठी मोठी मागणी आहे. वाढत्या महागाईमुळे यंदा दरवर्षीपेक्षा मूर्तीच्या किमतीत वाढ झाली आहे.
नवरात्रोत्सवात अनेक घरांमध्ये घटस्थापना आणि देवीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना होत असली तरी सार्वजनिक दुर्गा देवी मंडळांच्या वतीने दांडिया, भजन, रासगरबा आदी धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. अनेक मंडळांसह घरगुती देवीच्या विविध रूपी मूर्तींचे बुकिंग पूर्ण झाले असून आता मूर्तिकार त्यावर शेवटचा हात फिरवत आहेत. प्रसिद्ध मूर्तिकार सुनील लोणकर, गणेश लोणकर यांचे कुटुंब सध्या रात्रंदिवस काम करताना दिसत आहेत. यंदा पावसामुळे मूर्ती सुकण्यासाठी वेळ असल्याचे कारागिरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कमी काळात मूर्ती करण्याचे आव्हान समोर असल्याचे कारागिरांनी सांगितले.
यावर्षी मूर्तीची किंमत गतवर्षीपेक्षा वाढली आहे. साडेतीन हजारांपासून एकवीस हजारांपर्यंत मूर्तीचे दर आहेत. तीन फुटांपासून सहा फुटांपर्यंत मूर्ती तयार करण्यात आल्या आहेत. ऑर्डरप्रमाणे मूर्ती तयार करण्यात आल्या आहेत. यात दुर्गादेवी, रेणुकामाता, भवानीमाता, तुळजाभवानी, अंबिका, सप्तशृंगी, चंडिका आदि नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या देवींच्या मूर्तींचा समावेश आहे.
सुनील लोणकर, मूर्तीकार, नीरा (ता. पुरंदर)
