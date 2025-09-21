नागरिक आणि प्रवाशांकडून तीव्र संताप व्यक्त
किशोर कुदळे ः सकाळ वृत्तसेवा
वाल्हे, ता. २१ : नीरा (ता. पुरंदर) ग्रामपंचायत हद्दीतील सातारा- नगर मार्गावरील पालखीतळ ते बारामती रस्ता खड्डेमय झाला आहे. या पाऊण किलोमीटर रस्त्यावर बुवासाहेब चौकामध्ये जवळपास १० ते १२ खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे याठिकाणी अपघाताचा धोका वाढला आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
नीरा (ता. पुरंदर) येथील सातारा- नगर मार्ग बारामती, नगर, खंडाळा तालुक्यातील परिसरातील विविध गावातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा रस्ता आहे. पालखीतळ ते बारामतीपर्यंत पाच वर्षापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत दीड कोट रुपये खर्चून या रस्त्याचे काम केले आहे. त्यानंतर काही दिवसातच यावर जागोजागी खड्डे पडले असतानाही ठेकेदाराचा दुरुस्तीचा कालावधी असतानाही याकडे सोईस्कररीत्या काणाडोळा केला जात आहे. याबाबत स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनासह नागरिकांकडून सातत्याने पाठपुरावा होत असतानाही ठेकेदार उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. या पूर्ण रस्त्याची दुरुस्ती होणे अथवा नविन रस्ता करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.
पालखीतळ ते बारामती रस्त्यापर्यंतचा रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. रस्त्यावरून प्रवास करणे म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. या रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी वारंवार संपर्क साधला आहे. तातडीने खड्डे भरून रस्ता पुर्ववत करावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
- राजेश काकडे- उपसरपंच, नीरा
नीरा पालखीतळ ते बारामती हा रस्ता पाच वर्षापूर्वी पूर्ण झालेला आहे. या ५० किलोमीटर रस्त्यासाठी दीड कोट रुपये खर्च झाले आहेत.
नीरा येथील चौकामध्ये पडलेले खड्डे दोन दिवसांत बुजविले जातील.
- मधुकर सुर्वे, उपअभियंता
नीरा पालखीतळ ते बारामती रस्ता
अंतर - ५० किलोमीटर
खड्डे संख्या - १० ते १२ बुवासाहेब चौकात
मागील पाच वर्षातील निधी - १.५० कोटी
