‘स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद’
वाल्हे, ता. २८ : येथे यांच्या प्रतिमेची मिरवणूक काढण्यात आली. ट्रॅक्टरमधील गुलाबाच्या फुलांनी सजवलेला मखर आणि त्यामध्ये ठेवलेली पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची प्रतिमेची काढलेली मिरवणूक आकर्षणाचे केंद्रबिंदू होते.विद्यार्थ्यांनी ‘स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद’ व ‘कर्मवीर भाऊराव पाटलांचा विजय असो’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. यावेळी विविध कार्यक्रम उत्साहात साजरे करण्यात आले.
मिरवणुकीत विद्यार्थिनींनी रंगीबेरंगी साड्यांमधील आकर्षक पेहरावात टिपरी नृत्य सादर करत उपस्थितांचे मन जिंकले. लेझीम, दांडिया, झांजपथक, टिपरी अशा पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या नृत्यप्रकारांनी मिरवणुकीला रंगत आणली. मिरवणूक सावतामाळी चौक व मुख्य पेठेमध्ये पोहोचल्यावर विद्यार्थ्यांनी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’, ''पर्यावरण वाचवा भविष्य घडवा'' या
विषयावर पथनाट्य सादर केले. मुलांच्या लेझीम पथकाने केलेल्या कसरती आणि तालबद्ध झांज पथकाने उपस्थितांमध्ये ऊर्जा संचारली. ही मिरवणूक साडेतीन तास सुरू होती. गांधी चौकात ग्रामस्थांच्या वतीने कर्मवीर अण्णांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून मिरवणुकीचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी प्राचार्य सतीश निगडे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यालाही पुष्पहार अर्पण केला. मिरवणूक विद्यालयात पोहोचल्यानंतर उत्साही आणि शिस्तबद्ध मिरवणुकीनंतर सर्व विद्यार्थ्यांना सुरेश भुजबळ, प्रसाद कुमठेकर, कुलदीप पवार यांच्या वतीने गोड जेवणाचे वाटप करण्यात आले. दरम्यान, कार्यक्रमाची सुरवात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या प्रतिमेच्या पूजनाने झाली. स्कूल कमिटी सदस्य प्रमोद शहा यांच्या हस्ते प्रतिमापूजन करण्यात आले. याप्रसंगी सरपंच अतुल गायकवाड, माजी सरपंच अमोल खवले, फुलचंद पवार, प्राचार्य सतीश निगडे, पर्यवेक्षिका नाझनीन अत्तार, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष किशोर कुदळे, सतीश पवार आदी उपस्थित होते.
