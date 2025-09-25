रसायन टाकणारा टँकर पकडला
वाल्हे, ता. २५ : गुळुंचे-कर्नलवाडी (ता. पुरंदर) परिसरातील माळरानावर बुधवारी (ता. २४) रात्री अवैधरीत्या रासायनिक केमिकल टाकणाऱ्या टॅंकरला स्थानिक तरुणांनी पकडून नीरा पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, वनराई व जलप्रदूषणाचा धोका वाढल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गुळुंचे-कर्नलवाडी परिसरात रात्रीच्या वेळी अज्ञात व्यक्ती विषारी केमिकल टाकत असल्याच्या घटना समोर येत होत्या. या रसायनांमुळे झाडे, झुडपे नष्ट होत असून, पाण्याचे स्त्रोतही दूषित झाले आहेत. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या पाळीव जनावरांवर आणि माळरानातील वन्यजीवांवर होत आहे. बुधवारी रात्री सुमारे आठच्या सुमारास गुळुंचे-कर्नलवाडी येथील काही तरुण दुचाकीवरून जात असताना त्यांना वनविभागाच्या हद्दीत एक टॅंकर संशयास्पद स्थितीत उभा दिसला. टँकरमधून घाण, उग्र वास येत असल्याने त्यांनी तत्काळ इतर नागरिकांना माहिती दिली. काही वेळातच नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत टॅंकर चालक गौरव रामदास यादव (वय २८, रा. पारगाव खंडाळा) व रोहित अशोक साळुंखे (वय ३२, रा. कवठे मसूर) यांना ताब्यात घेतले.
नागरिकांनी तत्काळ नीरा पोलिसांशी संपर्क साधत ही माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी येत टँकर ताब्यात घेतला. त्यानंतर टँकर नीरा पोलिस चौकीसमोर उभा केला. पुढील तपासासाठी जेजुरी पोलिस उपनिरीक्षक महेश पाटील यांनी टँकर जेजुरी पोलिस ठाणे येथे नेला.
दरम्यान, टॅंकर चालकाकडे कोणत्याही प्रकारची अधिकृत कागदपत्रे नव्हती संबंधित कंपनीने हे रसायन विल्हेवाट लावण्यासाठी दिले असून, ते घातक नसून स्पेंट वॉश आहे, असा दावा चालकाने केला. मात्र नागरिकांनी यावर विश्वास न ठेवता या प्रकाराला गंभीरतेने घेतले आहे.
स्थानिक रहिवासी व शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे याप्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. अशा प्रकारच्या टँकरमुळे संपूर्ण परिसरातील आरोग्य धोक्यात आले असून, प्रशासनाने तत्काळ कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी बाबा दगडे, अक्षय निगडे आदींनी केली.
प्रकरणाचा तपास पुढील तपास जेजुरीचे पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असल्याची माहिती हवालदार पोलिस उपनिरीक्षक महेश पाटील यांनी दिली.
