रसायन सोडणाऱ्या दोघांवर गुन्हा

वाल्हे, ता. २६ : गुळूंचे- कर्नलवाडी (ता. पुरंदर) परिसरातील वनविभागाच्या हद्दीत अवैधरीत्या रासायनिक केमिकल टाकणाऱ्या टॅंकरविरोधात वनविभागाने तातडीने कारवाई केली असून, भारत बेंझ कंपनीच्या टॅंकरद्वारे रसायन सोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याचे सासवड वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले यांनी सांगितले.
संबंधित कंपनीने हे रसायन विल्हेवाट लावण्यासाठी दिले असून, ते घातक नसून स्पेंट वॉश आहे, असा दावा चालकाने केला होता. मात्र,
नागरिकांनी यावर विश्वास न ठेवता या प्रकाराला गंभीरतेने घेऊन प्रशासनाकडे याप्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली होती. या घटनेची माहिती मिळताच गुरुवारी (ता. २५) सायंकाळी सासवड वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल दीपाली शिंदे, वनरक्षक अशोक फडतरे यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी पंचनामा करून टॅंकर ताब्यात घेतला. या टॅंकरमधून फेकले गेलेले रसायन अत्यंत घातक असून, परिसरातील वनस्पती, जलस्रोत आणि वन्यजीव यांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पोलिस आणि वन विभागाच्या चौकशीत रोहित अशोक साळुंखे आणि गौरव रामदास यादव या दोघांनीच रसायन सोडल्याची कबुली दिली. त्यानंतर या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते आणि सहाय्यक वनसंरक्षक शीतल राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सासवड वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले, वनपाल दीपाली शिंदे आणि वनरक्षक अशोक फडतरे करीत आहेत. केमिकलचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जाणार असून, अहवालानंतर पुढील कारवाई होणार आहे.
