विजयादशमीनिमित्त वाल्हेमध्ये सहविचार बैठक
वाल्हे, ता. २८ : विजयादशमी सणाला कोणतीही अनुचित घटना घडू न देता शांततेत पार पडावा, तसेच कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखली जावी यासाठी वाल्हे येथे श्री भैरवनाथ मंदिरात देवस्थान ट्रस्ट व जेजुरी पोलिस यांच्या वतीने सहविचार बैठक पार पडली. या बैठकीत ध्वनिवर्धकावर बंदी, सीमोल्लंघन कार्यक्रमाचे व्हिडिओ चित्रीकरण आणि वेळेचे काटेकोर पालन यासह महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
रविवारी (ता. २८) सकाळी वाल्हे येथील श्री भैरवनाथ मंदिरात बैठक झाली. गावात विजयादशमी सण
शांततेत साजरा व्हावा, पूर्वी घडलेल्या वादांची पुनरावृत्ती टळावी आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी सालकरी, मानकरींसह, यात्रा कमिटी सदस्य, पोलिस प्रशासनासह ग्रामस्थांमध्ये चर्चा करण्यात आली. बैठकीस देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष संदेश शिर्के, सरपंच अतुल गायकवाड, माजी सभापती गिरीश पवार,
साहेबराव पवार, पोलिस उपनिरीक्षक केशव जगताप, हवालदार भाऊसाहेब भोंगळे, दत्तात्रेय पवार, महादेव चव्हाण, सत्यवान सूर्यवंशी, बाळासाहेब राऊत, राहुल यादव, संभाजी पवार, जयवंत भुजबळ, सागर भुजबळ, दादासाहेब गायकवाड, शशिकांत दाते, शांताराम पवार, प्रवीण भुजबळ, पांडुरंग भुजबळ, महेंद्र पवार आदी उपस्थित होते.
बैठकीत काही मुद्यांवर मतभेद झाले, आरोप-प्रत्यारोपही रंगले; मात्र अखेरीस सकारात्मक वातावरणात निर्णय घेण्यात आला. यावेळी संदेश शिर्के म्हणाले, ‘‘विजयादशमीच्या कार्यक्रमाचे ड्रोनद्वारे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात येणार आहे. दरवर्षी होणारा उशीर पाहता यंदा सायंकाळी ५.३० वाजता सीमोल्लंघन सोहळा वेळेत पार पाडण्याचे आवाहनही करण्यात आले.’’
केशव जगताप म्हणाले, ‘‘गावात दोन गटांत वाद निर्माण झाल्यानंतर पोलिस कारवाई करताना काही राजकीय पदाधिकारी हस्तक्षेप करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. येथून पुढे कायदा-सुव्यवस्था भंग करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा राजकीय पाठबळ न देता कठोर कारवाई करण्यात येईल.’’
बैठकीत ग्रामस्थांनी पोलिस प्रशासन व देवस्थान ट्रस्टच्या निर्णयांना एकमुखी पाठिंबा दिला. गावाचा सण परंपरेनुसार, शांततेत आणि सुसंगत वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
