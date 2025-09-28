नीरा येथे दुर्गामाता दौंडला भरधाव कारची धडक
वाल्हे, ता. २८ : श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या वतीने नीरा (ता. पुरंदर) येथे सुरू असलेल्या दुर्गामाता दौंड दरम्यान रविवारी (ता. २८) सकाळच्या सुमारास भरधाव चारचाकी वाहनाने धडक दिल्याने तीन युवक गंभीर जखमी झाले. ही घटना नीरा पोलिस चौकीसमोर घडल्यामुळे परिसरात काही वेळ तणाव निर्माण झाला होता.
लोणंदकडून- जेजुरीकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारने दुर्गामाता दौंडमध्ये सहभागी असलेल्या धारकऱ्यांना पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या
अपघातात तीन युवक जखमी झाले असून, त्यांच्यावर नजीकच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर कारचालकाने घटनास्थळी अरेरावीची भाषा वापरल्याने संतप्त धारकऱ्यांनी संबंधित कारची तोडफोड केली. त्यानंतर घटनास्थळी ग्रामस्थ, महिलांसह संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमा झाले, त्यामुळे वातावरण अधिक तणावपूर्ण झाले.
घटनेची माहिती मिळताच विराज काकडे, दत्ता चव्हाण, उपसरपंच राजेश काकडे, योगेंद्र माने, बाळासाहेब भोसले, प्रमोद काकडे, सुनील चव्हाण आदी स्थानिक नेते घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत जेजुरीचे पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे व उपनिरीक्षक सर्जेराव पुजारी यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत शांतता राखण्याचे आवाहन केले. अपघातग्रस्त चारचाकी वाहन पोलिसांनी ताब्यात घेतले असल्याचे पुजारी यांनी सांगितले.
दरम्यान, आमदार विजय शिवतारे यांनी पोलिस ठाण्यास भेट देत घटनेची माहिती घेतली. जखमींना तत्काळ आर्थिक मदत मिळावी व दोषींवर कारवाई व्हावी, यासाठी त्यांनी पोलिस प्रशासनाला सूचना दिल्या.
अपघातानंतर संतप्त झालेल्या युवकांची भावना लक्षात घेता, पोलिस उपनिरीक्षक रविराज कोकरे, हवालदार हरिश्चंद्र करे व उपस्थित
पदाधिकाऱ्यांनी अपघातग्रस्त वाहनातील अरेरावी करणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधला. त्यानंतर संबंधित महिलेने पोलिस चौकीबाहेर येऊन सर्व धारकऱ्यांची माफी मागितली. तसेच, जखमी तरुणांच्या वैद्यकीय खर्चाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली. त्यामुळे परिस्थिती हळूहळू शांत झाली.
- राजेश काकडे, उपसरपंच, नीरा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.