वाल्हेतील पशुवैद्यकीय दवाखाना जीर्ण
वाल्हे, ता. २९ : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याची इमारत सध्या अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून, छतावर पावसाचे पाणी साचल्यामुळे स्लॅबमधून मोठ्या प्रमाणावर गळती होत आहे. या स्थितीमुळे दवाखान्यात काम करणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना, तसेच उपचारासाठी येणाऱ्या पशुपालकांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे.
पशुवैद्यकिय दवाखान्याच्या छतावर स्लॅब लेव्हल योग्य प्रकारे न टाकल्याने पावसाचे पाणी साचून राहते. परिणामी, संपूर्ण इमारतीच्या छतामधून
विविध ठिकाणी पाण्याची होत असून, फर्निचर, कागदपत्रे आणि औषधसाठ्यावर परिणाम होत आहे. इतकेच नव्हे, तर दवाखान्याच्या आजूबाजूचा परिसर झाडा- झुडपांनी वेढलेला, अस्वच्छ व धोकादायक बनला आहे. यामुळे रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
सध्या या दवाखान्यातून परिसरातील अनेक गावांचे पशुपालक सेवा घेतात. मात्र, जीर्ण इमारत, साचलेले पाणी, गळती आणि अस्वच्छता यामुळे सेवेचा दर्जा घसरला असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देखील आपले नियमित कामकाज पार पाडणे कठीण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागाकडे तत्काळ दखल घेऊन दवाखान्याची दुरुस्ती, स्वच्छता व सुशोभीकरण करण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी व पशुपालकांकडून केली जात आहे. सार्वजनिक सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या दवाखान्याची अशी अवस्था ही प्रशासनाच्या उदासीनतेचे उदाहरण आहे, अशी प्रतिक्रिया पशुपालकांमधून व्यक्त होत आहे.
बांधकाम विभागाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पाहणी, मोजणी व इस्टिमेट दिले होते. अनेक ठिकाणी आकर्षक रेखाटनासह बोलकी पशुवैद्यकीय
दवाखाने उभारले गेले आहेत. तशाच प्रकारचा दवाखाना वाल्ह्यातही व्हावा, ही आमची मागणी आहे, अशी भावना पशुपालकांनी व्यक्त केली.
इमारतीत अनेक ठिकाणी पाणी गळते आहे. छतावर पाणी साचल्यामुळे कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. परिसरात झाडे- झुडपं वाढल्याने
अस्वच्छता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दुरुस्तीची गरज अत्यंत तातडीची आहे.
- डॉ. माणिक बनगर, पशुवैद्यकीय अधिकारी
