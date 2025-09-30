नीरा येथे टँकरच्या धडकेत ज्येष्ठाचा मृत्यू
वाल्हे, ता. ३० : नीरा (ता. पुरंदर) येथून मोरगावकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सोमवारी (ता. २९) रात्री भरधाव वेगाने जाणाऱ्या टॅंकरने रस्ता ओलांडणाऱ्या ज्येष्ठास धडक दिली. या भीषण अपघातात बबन कोंडिबा मोटे (वय ६०) यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोटे हे कोळीवस्ती (ता. पुरंदर) येथील रहिवासी होते. अपघाताच्या वेळी ते पायी चालत नीरा-मोरगाव रस्ता ओलांडून आपल्या घरी परतत होते. या दरम्यान मोरगावकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या टॅंकरने त्यांना जोरदार धडक दिली. त्यानंतर मोटे हे गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर टँकरचालक भरधाव वेगाने पुढे निघून गेला. मात्र, प्रत्यक्षदर्शनी असलेल्या नागरिकांनी टँकरचा पाठलाग करत पाडेगाव जुन्या टोलनाक्या शेजारील पेट्रोलपंपाजवळ टँकर चालकाला पकडले. अपघाताची माहिती मिळताच नीरा पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार घनश्याम चव्हाण व प्रसाद कोळेकर यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमी मोटे यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना उपचारापूर्वीच मृत झाल्याचे घोषित केले.
या अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून अपघातातील टॅंकर व चालक कल्पनाथ यादव (रा. उत्तरप्रदेश) याला ताब्यात घेतले आहे. संबंधित चालकाविरोधात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील तपास नीरा पोलिस ठाण्याचे अधिकारी करीत आहेत.
