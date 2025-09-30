वाल्ह्यातील सीताफळ उत्पादक हवालदिल
वाल्हे, ता.३० : वाल्हे (ता. पुरंदर) परिसरात सध्या उन्हाळी सीताफळांचा हंगाम सुरू असून फळबाजारात चांगल्या प्रमाणात आवक होत आहे. मात्र उत्पादनात घट
आणि बाजारभावात मोठी घसरण झाल्याने येथील सीताफळ उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. फळ विक्रीतून होणाऱ्या उत्पन्नाने आता वाहतूक खर्चसुद्धा
निघत नसल्याने शेतकरी वर्गात चिंता पसरली आहे.
गेल्या वर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला चांगल्या प्रतीच्या सीताफळाला १५०० ते २३०० रुपये प्रतिक्रेट इतका बाजारभाव मिळत होता. यामुळे पारंपरिक
पिकांऐवजी शेतकऱ्यांचा कल अंजीर, सीताफळ, पेरू, चिक्कू आणि डाळिंब या फळबागांकडे वाढला. यावर्षीही सीताफळाचा हंगाम जून ते जानेवारी दरम्यान
चालतो आहे. सध्या वाल्हे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर फळांची तोडणी होऊन बाजारात आवक वाढली आहे.
वाल्हे व आडाचीवाडी हे सीताफळ उत्पादनासाठी आघाडीवर असून पुणे, बारामती, फलटण, कोल्हापूर अशा ठिकाणचे व्यापारी थेट शेतकऱ्यांकडे येऊन खरेदी करतात. यामुळे रोख व्यवहाराची सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु यंदा हवामानातील अनिश्चिततेमुळे सीताफळ उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. फुलधारणेच्या वेळी झालेल्या तापमानवाढीमुळे परागीभवन कमी झाले, परिणामी उत्पादनात घट झाली. त्यातच कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाचे प्रमाण अधिक झाल्याने तेथील बाजारपेठेचा संपर्क वारंवार तुटत असल्याने मागणी घटली आहे. दररोज २५० ते ३०० क्रेटच्यावर मालाची आवक वाढत असून मात्र सध्या बाजारात सीताफळाच्या एका क्रेटला फक्त २०० ते ८०० रुपये इतका कमी दर मिळतो आहे, अशी माहिती व्यापारी गुणवंत राऊत यांनी दिली.
सणासुदीच्या काळात दर वाढतील, अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत. मात्र उत्पादनाचा खर्च, हवामानातील बदल आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील समस्या गंभीर होत चालली आहे. शासनाने या पिकासाठी मूल्य हमी, साठवणूक व प्रक्रिया केंद्रे यासारख्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सीताफळ उत्पादक प्रशांत पवार, लखन पवार, सुहास खवले, विठ्ठल पवार, सुमीत पवार आदि शेतकरी करत आहेत.
05346
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.