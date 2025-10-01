वाल्ह्यातील पाण्याची टाकी अखेर जमीनदोस्त
वाल्हे, ता. १ : पुणे- पंढरपूर पालखी महामार्गाच्या विस्तारीकरणामध्ये अडथळा ठरणारी वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील सुमारे ४० वर्षे जुनी सार्वजनिक पाण्याची टाकी अखेर बुधवारी (ता. १) पोलिस बंदोबस्तात पाडण्यात आली.
ग्रामस्थांनी पाण्याच्या टाकी पाडण्यास तीव्र विरोध दर्शवून, आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कारवाई होऊ देणार नाही, असा ठाम पवित्रा घेतला होता. अखेर पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर ग्रामस्थांच्या मागण्यांबाबत खात्री मिळाल्यानंतर टाकी पाडण्यास सहमती देण्यात आली.
पुणे- पंढरपूर पालखी महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीने यापूर्वी गावासाठी दोन स्वागत कमानी, दोन बोअरवेल, एसटी स्थानक व महामार्गाला जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांची कामे करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही हालचाल न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप निर्माण झाला होता.
बुधवार (ता. १) सकाळी संबंधित कंपनीचे प्रकल्प अधिकारी राजेंद्र ढगे, सिद्धांत अवधूत यांनी पोलिस फौजफाटा व यंत्रसामग्रीसह टाकी पाडण्याचे काम सुरू केले. यावेळी सरपंच अतुल गायकवाड, सचिन लंबाते, गिरीश पवार, अमित पवार, सागर भुजबळ, सत्यवान सूर्यवंशी, माजी सरपंच अमोल खवले, तेजस दुर्गाडे, समदास राऊत, सचिन जाधव आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
काही काळासाठी तणाव निर्माण झाला. यावेळी जेजुरीचे पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे यांनी मध्यस्थी करत जलवाहिनी पूर्ववत जोडणे, दोन बोअरवेल मारणे, स्वागत कमानी उभारणे व महामार्गालगतच्या रस्त्यांची कामे सुरू करणे याबाबत खात्री दिली. त्यानंतर ग्रामस्थांनी टाकी पाडण्यास संमती दिली.
त्यानंतर टाकी काही क्षणात जमीनदोस्त करण्यात आली. ‘गावाची ओळख क्षणात पुसली’, अशा भावना व्यक्त करत अनेकांनी तो क्षण मोबाईलमध्ये कैद केला. ही टाकी फक्त पाणीपुरवठा नव्हे, तर गावाच्या ओळखीचं प्रतीक होती. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपला असला, तरी आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा असंतोष उसळण्याची शक्यता सचिन लंबाते, अमित पवार, सागर भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
