वाल्ह्यात ग्रामदैवतांची पालखी मिरवणूक
वाल्हे, ता. ३ : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथे दसरा उत्साहात आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ यांच्या पालखीच्या मिरवणुकीनंतर सीमोल्लंघन, आपट्याच्या पानांची पूजा आणि ‘सोने लुटण्याचा’ पारंपरिक सोहळा शांततेत पार पडला.
‘नाथ सायबांच चांगभलं’च्या जयघोषात गुलालाची उधळण करत सीमोल्लंघन झाले. आपट्याच्या पानांची पूजा करून, ती सोने समजून लुटण्यात आली. दरवर्षी वाद होणाऱ्या या कार्यक्रमात यंदा सलोखा व शिस्त राखली गेली. दसऱ्यानिमित्त भैरवनाथ मंदिरातून पालखी व मानाच्या काठ्यांची ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. पुणे-पंढरपूर महामार्गाशेजारी महर्षी वाल्मीकी विद्यालय प्रांगणात नागरिकांनी गर्दी केली होती.
सायंकाळी पावणेसहा वाजता पालखी आणि मानाच्या काठ्यांचे आगमन झाल्यावर चव्हाण समाजाच्या वतीने आणलेल्या आपट्याच्या पानांची पूजा मानकरी गिरीश पवार यांच्या हस्ते केली. त्यानंतर रस्सीखेच करत आपट्याची पाने लुटण्यात आली. श्री भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट व जेजुरी पोलिस ठाण्याच्या नियोजनामुळे कार्यक्रम अंधार होण्यापूर्वीच निर्विघ्न पार पडला. तरुण व ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग दिल्याने ‘सोने लुटण्याची’ परंपरा यंदा सलोख्याचे प्रतीक ठरली. सायंकाळी उशिरापर्यंत पालखी आणि काठ्यांची ग्रामप्रदक्षिणा ढोल-ताशांच्या गजरात फटाक्यांच्या आतषबाजीत पार पडली.
यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, रायगडचे उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, भाजपचे सचिन लंबाते, सरपंच अतुल गायकवाड, माजी सरपंच दत्तात्रेय पवार, महादेव चव्हाण, अमोल खवले, सूर्यकांत पवार, सागर भुजबळ, अथर्व पवार, सत्यवान सूर्यवंशी, अमोल भुजबळ, संभाजी पवार, प्रा. संतोष नवले, प्रवीण कुमठेकर उपस्थित होते.
