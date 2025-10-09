सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याचा नीरेत सर्वपक्षीयांकडून निषेध
वाल्हे, ता. ९ : ‘‘सरन्यायाधीशांवरील हल्ला म्हणजे संपूर्ण न्यायसंस्थेवरचा हल्ला आहे. जर देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुखच सुरक्षित नसतील, तर सामान्य नागरिकांचे काय, हा प्रकार न्याय व्यवस्थेला धमकावण्याचा प्रयत्न असून अशा घटनेचा तीव्र निषेध करतो. हल्लेखोरावर कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात कुणी असे धाडस करणार नाही,’’ अशी भूमिका नीरेच्या (ता. पुरंदर) सरपंच तेजश्री काकडे यांनी मांडली.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर न्यायालयात झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ नीरा येथे सर्वपक्षीय आणि
विविध संघटनांतर्फे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन केले. त्यावेळी सरपंच काकडे बोलत होत्या. याप्रसंगी माजी सभापती दत्ता चव्हाण, माजी जिल्हा परिषद सदस्य विराज काकडे, उपसरपंच राजेश काकडे, महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशनचे पुरंदर तालुका उपाध्यक्ष अॅड. आदेश गिरमे, राजेश चव्हाण, बापूराव पाटोळे, सूर्यकांत कांबळे, अभिषेक भालेराव, अनिल मसने, सुरेश जेधे, दादा गायकवाड, दयानंद चव्हाण, प्रकाश कदम, राजकुमार बनसोडे, पोलिस पाटील राजेंद्र भास्कर, अकबर सय्यद, अनिल मसने, सचिन मोरे, विक्रम दगडे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी संविधान उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन करण्यात आले. यावेळी सरन्यायाधीशांवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे नीरेचे पोलिस उपनिरीक्षक सर्जेराव पुजारी यांच्याकडे करण्यात आली. स्वप्नील कांबळे यांनी प्रास्ताविक; तर अमोल साबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. अॅड. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आभार मानले.
