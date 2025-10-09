वडिलांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ आंब्याची रोपे वाटपाचा उपक्रम
वाल्हे, ता. ९ : वाल्हे (ता. पुरंदर) ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य आणि ग्रामदैवत भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्टचे संचालक वसंतराव पवार यांच्या तेराव्या दिवशी त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ आंब्याच्या रोपांचे वाटप करण्यात आले. डॉ. सुशील पवार यांनी आपल्या वडिलांच्या कार्याची आठवण जपण्यासाठी आडाचीवाडी (ता. पुरंदर) येथे ग्रामस्थांना आंबा रोपे वाटप करत श्रद्धांजली अर्पण केली.
आडाचीवाडी (ता. पुरंदर) येथील रहिवासी वसंतराव विठ्ठल पवार यांचे नुकतेच निधन झाले. वसंतराव पवार यांचे संपूर्ण आयुष्य ग्रामविकास आणि सामाजिक कार्याला समर्पित होते. ग्रामस्थांच्या सुख-दुःखात ते कायमच पुढे असायचे. त्यांच्या कार्याचा आदर्श कायम राहावा यासाठी पवार कुटुंबीयांनी ही सामाजिक कृती निवडली. नुकतेच वडिलांच्या तेराव्यादिवशी त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ आंब्याच्या झाडांचे वाटप करून एक आगळावेगळा उपक्रम राबवण्यात आला. ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ या संकल्पनेचा अंगीकार करत गावकऱ्यांना आंब्याची रोपे दिली आणि त्यांचे संगोपन करण्याचे आवाहन करत हा उपक्रम हाती घेत झाडांचे वाटप केले. याप्रसंगी सागर यादव, सचिन गायकवाड, सतीश जगताप, नीलेश ढमाळ, अमोल खवले, प्रताप इंदलकर, सूर्यकांत पवार, अरविंद पवार, मंगेश पवार, संदीप पवार, संभाजी पवार, रूपेश पवार, चंद्रकांत पवार, सुरेश पवार, विनायक पवार आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
