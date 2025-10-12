वाल्हे येथे १४६५ बालकांना पोलिओ डोस
वाल्हे, ता. १२ : आरोग्य विभागाच्या उपराष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेअंतर्गत वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान एकूण १४६५ बालकांना पोलिओचे डोस देण्यात आले असून, यामध्ये एकूण २१ बूथ कार्यरत होते. शून्य ते पाच वयोगटातील बालकांना पोलिओमुक्त भारतासाठी हा डोस देण्यात आला.
या लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ संत सावतामाळी मंदिरात रायगडचे उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी त्यांनी एका बालकाला पोलिओ डोस देऊन मोहिमेचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी सरपंच अतुल गायकवाड, शिवसेनेचे सागर भुजबळ, साहेबराव पवार, आशा स्वयंसेविका ज्योती पवार, आरोग्य सेवक सौरभ टिपरे, रवींद्र मोहिते, रूपाली झुरंगे, दत्तात्रेय गुजेगावकर, विजय जगताप, रामदास वाघोले, निखिल दोडके, सौरभ टिपरे, किशोर काळोखे, सुप्रिया पाटील, सोनाली शिंदे, सुवर्णा गार्डी, जयश्री काळेल, ज्योती होळकर, संदीप भुजबळ आदी उपस्थित होते. आडाचीवाडी येथे सरपंच सुवर्णा पवार, तर सुकलवाडी येथे सरपंच संदेश पवार यांच्या हस्ते मोहिमेचा प्रांरभ करण्यात आला.
या मोहिमेसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विक्रम काळे आणि वाल्हे
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ऋषिकेश भोसले व डॉ. श्याम एतलवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य विभागाने उत्कृष्ट नियोजन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.