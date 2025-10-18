अंबाजीचीवाडीत भातपिके फुलोऱ्यात
वाल्हे, ता. १८ : वाल्हेनजीक (ता. पुरंदर) अंबाजीचीवाडी परिसरातील शेतांमध्ये लावलेली भातपिके सध्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत पोचली आहे. पेंडांमधून नाजूक फुले उमलू लागली आहेत. या दृश्याने शेतात सौंदर्य खुलले असून, शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले आहे.
यंदाचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी काहीसा दिलासा देणारा ठरतो आहे. मॉन्सून वेळेवर आल्याने आणि पाणीपुरवठा सुरळीत झाल्याने पिकाची वाढ चांगली झाली आहे. वेळच्या वेळी औषध फवारणी आणि खत व्यवस्थापन यामुळे भातपीक सशक्त झाले आहे. सध्या फुलोरा बहरू लागल्याने लवकरच साळी तयार होण्याची चिन्हं आहेत. शेतांमधील गडद हिरव्या पानांवर पांढऱ्याशुभ्र फुलांचा बहर डोलतो आहे. या नजाऱ्याने परिसरात एक निसर्गस्नेही वातावरण तयार झाले आहे. सकाळच्या वेळेस फुलोऱ्यावर बसलेल्या मधमाश्या, किटकांची हालचाल यामुळे शेतांमध्ये चैतन्य जाणवते आहे.
हवामान जर साथ दिली तर यंदा भाताचं उत्पादन समाधानकारक होईल. सध्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत पीक अधिक संवेदनशील असते, त्यामुळे शेतकरी कीड आणि रोगटपणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फवारणी आणि निरीक्षण सुरू ठेवत आहेत. शेतमालाला यंदा बाजारात योग्य दर मिळेल, अशी अपेक्षा भात उत्पादक सुधाकर पवार, नितीनकुमार पवार यांसह शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. भातपिकाचा फुलोरा हे केवळ उत्पादनाच्या सुरुवातीचं लक्षण नसून, तो शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचं पहिलं फळ मानला जातो. अंबाजीचीवाडी, मकदमवाडी परिसरात सध्या या फुलोऱ्याने नवचैतन्य निर्माण केले आहे.
