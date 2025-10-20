सोमवतीनिमित्त भैरवनाथ, जोगेश्वरीच्या मूर्तींना नीरा स्नान
वाल्हे, ता. २० : सोमवती अमावस्येनिमित्त वाल्हे ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ व देवी जोगेश्वरी यांच्या उत्सव मूर्ती तसेच श्रींच्या कावडीला पारंपरिक पद्धतीने सूर्यास्तावेळी नीरा नदीत स्नान घालण्यात आले. घोडेउड्डाण (ता. पुरंदर) येथील नदीघाटावर ‘नाथ साहेबाचं चांगभलं’ च्या जयघोषात भाविकांकडून पालखीचे स्वागत करण्यात आले.
वाल्हे येथील वर्षानुवर्षांची परंपरा जपत सोमवती अमावस्येच्या दिवशी, ढोल- ताशांच्या गजरात, पारंपरिक वाद्यांच्या साथीत, उत्सवमूर्ती व कावड पालखीतून गावातून मिरवणूक काढत नदीकाठावर नेण्यात आल्या. संध्याकाळच्या सूर्यास्तावेळी नदीत पवित्र स्नान घालण्याची परंपरा जपली गेली.
यावेळी प्रवीण भुजबळ, संतोष कुंभार, सागर भुजबळ, मंगेश कुंभार, नितीन भुजबळ, उमेश भुजबळ, भूषण भुजबळ, निशांत भुजबळ, संग्राम भुजबळ, विकास भुजबळ, सुभाष पानसांडे, भरत दुर्गाडे, हिम्मत शिर्के, उमेश पवार यांसह सालकरी, मानकरी व ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. स्नानानंतर सामूहिक समाजआरती, गुलालाची उधळण, आणि ‘नाथ साहेबाचं चांगभलं’ च्या गजरात वातावरण मंत्रमुग्ध झाले. मंदिरात विशेष धार्मिक विधी व प्रदक्षिणा घेण्यात आली. सचिन आगलावे यांनी विधींचे पौराहित्य केले.
थोड्या विश्रांतीनंतर पालख्या पुन्हा गावात परत आल्या आणि गावात ग्रामप्रदक्षिणा करत मंदिरात विसर्जित झाल्या. यावेळी ग्रामस्थांनी गुलाल
व खोबऱ्याची उधळण करत भक्तिभावाने स्वागत केले.
