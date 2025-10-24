महात्मा फुले पुतळा परिसर दिव्यांच्या झगमगाटात उजळला
वाल्हे, ता. २४ : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाशेजारील नव्याने स्थलांतरित जागेवरील महात्मा फुले पुतळ्यासमोर क्रांतिसूर्य समता विकास प्रतिष्ठानच्या वतीने दीपोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. पुतळ्याभोवती शेकडो दिव्यांच्या प्रकाशाने व फटाक्यांच्या आतषबाजीने परिसर उजळून निघाला होता.
दीपावली पाडव्याच्या दिवशी (ता. २२) सायंकाळी पुणे जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे व रायगडचे उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्या हस्ते महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून दीपोत्सवाची सुरुवात करण्यात आली. याप्रसंगी सरपंच अतुल गायकवाड, माजी सरपंच दत्तात्रेय पवार, सूर्यकांत पवार, संभाजी पवार, डॉ. रोहिदास पवार, त्रिंबक भुजबळ, जयवंत भुजबळ, दादासाहेब मदने, नीलेश कुदळे, सागर भुजबळ, किरण भुजबळ, सुभाष दुर्गाडे, संजय पवार, नामदेव शिर्के आदी उपस्थित होते.
महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याभोवती काढलेल्या रांगोळ्या आणि दिव्यांच्या झगमगाटामुळे परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रतिष्ठानचे सूर्यकांत भुजबळ, उपाध्यक्ष प्रा. संतोष नवले, मनोज भुजबळ, भालचंद्र भुजबळ, दादासाहेब राऊत, तुषार भुजबळ, अनिल भुजबळ, स्वप्नील भुजबळ यांनी दीपोत्सव यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष भुजबळ यांनी प्रास्ताविक केले. शंकर भुजबळ यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.