नीरेत नामदेव महाराज रथयात्रा, सायकलवारीचे स्वागत
वाल्हे, ता. ३ : संत शिरोमणी नामदेव महाराज यांच्या ७५५ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित पंढरपूर ते घुमान (पंजाब) या भव्य रथयात्रा आणि सायकलवारीचे नीरा (ता. पुरंदर) येथे सोमवारी (ता. ३) उत्साहात स्वागत करण्यात आले.
रथयात्रा आणि सायकलवारीचे आगमन होताच ग्रामस्थांनी ज्ञानोबा-तुकोबा, संत नामदेव महाराज की जय अशा जयघोषांनी परिसर दुमदुमून टाकला. यावेळी राजेश चव्हाण यांच्या हस्ते पुष्पहार आणि श्रीफळ देऊन यात्रेचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी राजकुमार शहा, रमेश जेधे, चंद्रकांत गाडे, दिलीप थोपटे, बाळासाहेब गार्डी, सचिन बारवकर, विशाल कड, राहुल साळुंखे, स्वप्निल कांबळे, डॉ. श्रेणिक शहा, शुभम गायकवाड, उन्मेष कदम, नीलेश जाधव,
प्रवीण डोईफोडे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
भागवत धर्म प्रसारक मंडळ, पालखी सोहळा पत्रकार संघ, श्री नामदेव दरबार, घुमान व समस्त नामदेव शिंपी समाज यांच्या वतीने ही रथयात्रा व सायकलवारी झाली. पंढरपूर ते घुमान असा 2500 किलोमीटरचा हा प्रवास असून संत नामदेव महाराज जयंती, संत ज्ञानेश्वर महाराजांची 728 वी संजीवन समाधी आणि गुरू नानक जयंती या त्रिसंगी उत्सवाचे औचित्य साधून यात्रेचा शुभारंभ पंढरपूर येथून करण्यात आल्याची माहिती भागवत धर्म प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सूर्यकांत भिसे यांनी दिली.
यावेळी नीरा ग्रामस्थांच्या वतीने रथयात्रा आणि सायकलवारीत सहभागी असलेले भिसे, जगन्नाथ पवार, खंडू केंगार, सतिश जाधव, संदीप कालेकर आदींचा राजेश चव्हाण यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. येथील समर्थ पतसंस्थेच्या वतीने भाविकांसाठी अल्पोपाहार आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. अल्पशा विश्रांतीनंतर रथयात्रा व सायकलवारी पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ झाली.
