वाल्ह्यात भात झोडणीच्या कामात शेतकरी व्यग्र
वाल्हे, ता. ६ : वाल्हे (मुकदमवाडी) (ता.पुरंदर) परिसरात अनुकूल हवामानामुळे आणि योग्य वेळी पडलेल्या पावसामुळे भाताचे पीक जोमदार तयार झाले आहे. भातकापणीला सुरुवात झाली आहे. काही ठिकाणी शेतकरी भात झोडणी कामात शेतकरी व्यग्र आहेत.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा हवामान अनुकूल राहिल्याने तसेच वेळेवर पाऊस झाल्याने भाताचे उत्पादन समाधानकारक मिळाले आहे. गेल्या काही
वर्षांत अंबाजीचीवाडी परिसरातील शेतकऱ्यांनी भात लागवडीचे क्षेत्र वाढवले असून, पावसामुळे पाण्याची उपलब्धता व जमिनीचा दर्जा लक्षात घेता या भागात भातशेती फायदेशीर ठरत असल्याचे भात उत्पादक नितीनकुमार पवार व सुधाकर पवार यांनी सांगितले.
यंदा अंबाजीचीवाडी परिसरात देखील भातकापणी सुरू असून अनेक शेतकरी कापणी व झोडणीच्या कामात व्यस्त आहेत. पावसाळ्यात उथळ
भागात जास्त दिवस पाणी साचून राहिल्याने त्या शेतांमध्ये दरवर्षी भातशेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे.
भात उत्पादक नितीनकुमार पवार म्हणाले, येथील शेतकऱ्यांचा प्रयोग पाहून आम्ही यंदा प्रथमच भात लागवड केली. पावसाचे प्रमाण समाधानकारक राहिल्याने पीक जोमात आले असून गेल्या सात-आठ दिवसांपासून कापणी व झोडपणीचे काम सुरू आहे. पहिल्याच वर्षी भातशेतीचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.
दरम्यान, वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षक दांपत्य नितीनकुमार पवार व जयश्री पवार हे शिक्षणातील ज्ञानाचा उपयोग करून शेतीत विविध नावीन्यपूर्ण प्रयोग राबवत आहेत. पारंपरिक पिकांबरोबरच ते दरवर्षी डाळिंबाचेही उत्कृष्ट उत्पादन घेतात. यंदा त्यांनी प्रथमच भात पिकाची लागवड करून उत्तम उत्पादन मिळवले असून, त्यांच्या या प्रयोगाचे शेतकरी वर्गातून कौतुक होत आहे.
