कोळेवस्तीतील शेतरस्त्याचा वाद निकाली
वाल्हे, ता. ८ : कोळेवस्ती (ता. पुरंदर) परिसरातील पोलिस प्रशासनाच्या पुढाकाराने व महसूल विभागाच्या सहकार्याने अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला शेतातील रस्त्याचा वीस वर्षांचा वाद अखेर सामोपचाराने मिटला. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न सुटल्याने शेतकऱ्यांमध्ये व नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नीरा शिवतक्रार नजीक कोळेवस्ती येथील अप्पा जगन्नाथ तोरवे व संपत गंगाराम मोटे, चंद्रकांत खंडू मोटे, साळू खंडू मोटे, यशवंत भिवा मोटे यांच्यात वहिवाटीच्या रस्त्याबाबत वाद निर्माण झाला होता. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता व वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला होता. तहसील कार्यालयाकडून आदेश दिला असूनही प्रश्न सुटत नव्हता. अखेर शुक्रवारी (ता.७) जेजुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक वाकचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक पूजारी, नीरा औटपोस्टचे पोलिस उपनिरीक्षक रविराज कोकरे तसेच पोलिस हवालदार घनश्याम चव्हाण, हरिश्चंद्र करे व संतोष मदने यांच्या प्रयत्नातून आणि महसूल विभागातील वाल्हे मंडल अधिकारी भारत भिसे व ग्राममहसूल अधिकारी शरद लोंढे यांच्या उपस्थितीत सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन सामोपचाराने हा वाद मिटविला. याप्रसंगी प्रमोद कदम, दत्तात्रेय वाघमारे, बाळासो मोटे आदी उपस्थित होते.
या निर्णयानंतर नागरिकांनी पोलिस व महसूल प्रशासनाचे मनापासून कौतुक केले. अशा प्रकारे कोर्टकचेरी न करता प्रशासकीय पातळीवर प्रश्न सोडवले गेले, तर सर्वसामान्यांना नाहक त्रासातून मुक्तता मिळेल, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. वाद निकाली निघाल्याने परिसरात समाधानाचे वातावरण आहे.
