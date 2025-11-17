नीरा येथे ‘ती’च्या हाती गाडीचे स्टेअरिग
वाल्हे, ता. १७ : नीरा (ता. पुरंदर) येथे आझादी का अमृत अंतर्गत नीरा ग्रामपंचायतीने श्री शिवाजी नॉलेज सिटी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले. याच उपक्रमांपैकी गावात राहणाऱ्या महिलांना चारचाकी वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रशिक्षणास महिलांचा उस्फूर्त प्रतिसाद लाभला. घर, संसार, मोलमजुरी, शेतीकाम यासाठी सतत राबणाऱ्या ‘ती’च्या हाती आता मोटारीचे स्टेअरिग आल्याने महिलांनी समाधान व्यक्त केले.
आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत महिलांच्या सबलीकरण आणि सुरक्षेचा उत्सव साजरा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या वतीने श्री शिवाजी नॉलेज सिटी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमाने या प्रशिक्षण वर्गाचा अनोखा उपक्रम आयोजित केला आहे. महिलांमध्ये आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करण्यासाठी महिलांना २१ दिवस हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, तर या प्रशिक्षणाचा खर्च ग्रामपंचायत करत असून, सहभागी महिलांसाठी ते मोफत आहे. एक आगळावेगळा नावीन्यपूर्ण उपक्रम असल्याने गावातील तरुण मुली, नवविवाहिता यांच्यासह अनेक महिलांनी या प्रशिक्षणात सहभाग घेतला. यामध्ये जवळपास ९०हून अधिक महिलांची प्रशिक्षणासाठी नोंद झाली असून, सकाळी सात वाजल्यापासून ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत दोन वाहनांच्या माध्यमातून महिलांना हे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
या प्रशिक्षणाचा प्रारंभ सोमवारी (ता. १७) सरपंच तेजश्री काकडे व उपसरपंच राजेश काकडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी सदस्या राधा माने, अभिषेक भालेराव, शशिकला शिंदे, वैशाली काळे, अनंता शिंदे, माजी उपसरपंच विजय शिंदे, दत्ता साबळे आदी उपस्थित होते.
घर, संसार, मोलमजुरी, शेतीकाम यासाठी सतत राबणाऱ्या महिला, त्यांना यातून बाहेर पडायला मिळत नाही, त्यांच्या हातात कधी गाडीचे स्टेअरिग येईल, अशी कल्पनाही मनात आली नव्हती. आपत्तीवेळी महिलेला किमान वाहन चालविता आले पाहिजे. या उद्देशाने ग्रामपंचायतीने हा उपक्रम राबविल्याने आम्ही याचा लाभ घेत आहोत.
- साक्षी स्वप्नील बडबडे, प्रशिक्षणार्थी महिला
गावात येऊन एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण देण्याचा आमचा पहिलाच उपक्रम आहे. महिलांचा चांगला प्रतिसाद आहे. त्या प्रशिक्षणही
चांगल्या प्रकारे घेत आहेत. महिला ही कला लवकर अवगत करत आहेत. ग्रामपंचायतीने राबविलेला हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य असून, निश्चितपणे महिलांना याचा फायदा होईल, स्वावलंबी होण्यासाठी मदत होईल.
- राजेश काकडे, उपसरपंच
