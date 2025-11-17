नीरा येथे मोफत एक्स- रे तपासणी
वाल्हे, ता. १७ : क्षयरोगमुक्त भारत अभियान राबवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारतर्फे विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने नीरा (ता. पुरंदर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने ६० वर्षावरील ज्येष्ठांसाठी मोफत एक्स- रे तपासणी मोहीम राबविण्यात आली असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नरेशकुमार बागूल यांनी दिली.
तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विक्रम काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवारी (ता. १७) नीरा प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत नीरा, गुळुंचे, कर्नलवाडी, तसेच मांडकी येथे क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम राबविण्यात आला. या ठिकाणी तपासणीसाठी विशेष एक्स- रे मशीनयुक्त रुग्णवाहिका गाडी आणण्यात आली होती. ज्यामुळे नागरिकांना कोणताही त्रास न होता त्वरित एक्स- रे काढण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. या मोहिमेत नीरा येथे ६०, गुळुंचे ५५, कर्नलवाडी ३५, तर मांडकी येथे ७७ वृद्धांचे मोफत एक्स- रे काढण्यात आल्याचे तालुका आरोग्य निरीक्षक फिरोज महंत यांनी सांगितले. यामध्ये क्षयरोग तपासणीबरोबर मधुमेह, बीएमआय, धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी, तसेच ६० वर्षांवरील नागरिकांची एक्स-रे तपासणी करण्यात आली.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी नीरा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील बाळासाहेब भंडलकर, मंदाकिनी खताळ, सागर कोळपे, सूर्यकांत नेवसे, शामल गाढवे, मीना निगडे, शारदा निगडे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
05756
