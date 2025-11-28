नीरा येथे दत्त मंदिराचा वर्धापनदिन
वाल्हे, ता. २८ : नीरा (ता. पुरंदर) येथील दत्तघाटावरील दत्त सेवा मंडळाच्या वतीने दत्त मंदिराचा नववा वर्धापनदिन सोहळा शुक्रवारी (ता. २८) ‘दिगंबर दिगंबरा’च्या जयघोषात उत्साहात साजरा करण्यात आला. श्री दत्त सेवा मंडळाच्या वतीने आयोजित या सोहळ्यात दिवसभर महाभिषेक, होम-हवन, महाप्रसाद आदि धार्मिक कार्यक्रमांनी उत्साह वाढवला.
नीरा दत्तघाट पुणे आणि सातारा जिल्ह्याच्या सीमेजवळ नीरा नदीच्या काठावर वसलेले ठिकाण आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याच्या प्रवासादरम्यान माउलींच्या पादुकांना नीरा नदीमध्ये स्नान घातले जाते. ते ठिकाण म्हणजे हेच दत्तघाट. दरवर्षी हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी, स्नान आणि पूजाविधीसाठी श्रद्धेने येतात.
वर्धापनदिनाच्या पारंपरिक कार्यक्रमाला भाविकांची उपस्थिती होती. मंदिराच्या वर्धापनदिनानिमित्त दिवसभर महाभिषेक, होम-हवन, महाप्रसाद आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. मंदिर परिसराला विद्युत रोषणाईसह फुलांची सजावट केली होती. तर सभामंडपामध्ये रेखाटलेली संत ज्ञानेश्वर महाराजांची रांगोळी भाविकांचे विशेष लक्ष वेधत होती.
पुरोहित शशिकांत सेवेकरी, सचिन घोडके, किरण उपाध्ये यांच्या मंत्रोच्चारात दत्त महाराजांच्या मूर्तीला तसेच पादुकांना दही, दुधाने महाभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर गजानन मांडके, भगवान माने, लक्ष्मण माने यांच्या हस्ते सपत्निक होमहवन पार पडले. होम झाल्यानंतर दुपारी दत्त सेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार काकडे, दत्त सेवा मंडळाचे उपाध्यक्ष नितीन कुलकर्णी यांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली.
यावेळी जेजुरी देवस्थानचे मुख्य विश्वस्त मंगेश घोणे, राजेश चव्हाण, गणपत धायगुडे, नितीन दानवले आदींसह भाविकांनी उपस्थिती दर्शविली होती. महाआरतीनंतर भगवान माने, लक्ष्मण माने यांच्या वतीने भाविकांना महाप्रसादाच्या वाटपानंतर कार्यक्रमाची सांगता झाली. श्री दत्त सेवा मंडळाच्या वतीने कार्यक्रमाचे संयोजन करण्यात आले.
