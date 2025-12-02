नीरा येथे डॉक्टरची आत्महत्या
वाल्हे, ता. २ : नीरा (ता. पुरंदर) येथील डॉ. संगणगौडा मडीवाळप्पा अलगुर (वय ४७) यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. १) रात्री उशिरा उघडकीस आली. त्यांच्या मृत्यूमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
याबाबतची खबर नीरा येथील डॉ. लिलाधर देविदास मंदकनल्ली यांनी नीरा पोलिस दुरक्षेत्रात दिली. याप्रकरणी नीरा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास अॅड. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घटनेची माहिती नीरा पोलिसांना कळविली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह खाली उतरवला व हरिश्चंद्र करे यांनी पंचनामा केला. या कारवाईदरम्यान, मृत डॉक्टरच्या खिशात हस्तलिखित चिठ्ठी मिळाली. त्यात प्रिय अनिता, नेहा मला माफ करा. माझ्या आजारपणामुळे व जीवनातील चढउतारांनी मी त्रस्त झालो आहे. माझ्यामुळे तुम्हाला होत असलेला मानसिक व भावनिक त्रास मला सहन होत नाही. त्यामुळे स्वमर्जीने हा निर्णय घेत आहे. कृपया कोणालाही जबाबदार धरू नये, असा मजकूर लिहिलेला असून, त्याखाली डॉ. अलगुर अशी सही आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पोलिसांनी मृतदेह पुढील तपासासाठी जेजुरी ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला असून, या प्रकरणाचा पुढील जेजुरीचे पोलिस निरीक्षक दीपक वाकचौरे
यांच्या मार्गदर्शनाखाली नीरा येथी सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक रविराज कोकरे करीत आहेत.
05860
