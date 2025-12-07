गाईच्या निधनाने शोक अनावर
वाल्हे, ता. ७ : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील महिला शेतकरी मंजुषा भुजबळ व त्यांचा उच्चशिक्षित मुलगा भूषण भुजबळ यांनी पारंपारिक शेती व्यवसायासोबत जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय सुरू केला. या व्यवसायातील त्यांची साथीदार ‘सोनल’. गेली अनेक वर्षे या कुटुंबाने सोनलला केवळ उपजिविकेचे साधन म्हणून नव्हे तर घरातील सदस्याप्रमाणे प्रेम, लळा आणि माया देत जपले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून दुग्धव्यवसाय सुरळीत सुरू होता. लाडक्या सोनलच्या अन्न-पाणी, स्वच्छतेबाबत भुजबळ कुटुंबीय नित्यनियमाने काळजी घेत होते. तिच्या गरोदरपणात व नववा महिना सुरू झाल्यापासून भुजबळ कुटुंबियांनी तिची अधिकच जपणूक केली. मात्र एका दुर्दैवी घटनेत, गोठ्यामध्ये तिचा पाय घसरून पोटावर पडल्यामुळे तिला तीव्र वेदना सहन कराव्या लागल्या. या काळात मंजुषा आणि भुषण यांनी सोनलसाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले. त्यांनी येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. माणिक बनगर, डॉ. समीर पवार, डॉ. ऋषीकेश पवार यांच्या मदतीने शर्तीचे उपचार, औषधोपचार, विशेष आहार अशा सर्व उपाययोजना केल्या. परंतु सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरून प्रकृतीने साथ न दिल्यामुळे शनिवारी (ता. ६) सोनलने अखेरचा श्वास घेतला. सोनलच्या निधनाने भुजबळ कुटुंबावर दुःखाचा डोंगरच कोसळला आहे. त्यांच्या डोळ्यांसमोर वाढलेली, प्रेमाने सांभाळलेली, घरातील सदस्यासारखी सोनल गेल्याने कुटुंब शोकाकुल झाले आहे.
भुजबळ कुटुंबाने आपल्या गाईसाठी शेतात खड्डा खोदून विधीवत पुजाअर्चा करून सोनलचा अंत्यसंस्कार केला. यावेळी कुटुंबियांच्या डोळ्यांतून अश्रू थांबत नव्हते. भुजबळ कुटुंबाने दाखवलेली निष्ठा, प्रेम आणि जिव्हाळ्याची ही कथा थक्क करणारी आहे.
