गौणखनिज उत्खननावर पुरंदर तालुक्यात कारवाई
वाल्हे, ता. १३ : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अवैध गौणखनिज उत्खनन, वाहतूक व तस्करी प्रकरणांमध्ये केवळ दंडात्मक नव्हे, तर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या सूचनेनुसार पुरंदर तालुक्यात अशा प्रकारांवर कडक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
सोमवारी (ता. ८) बोपगाव येथील ग्राममहसूल अधिकारी बाबासाहेब भागवत व भिवरी येथील ग्राम महसूल अधिकारी कल्पेश कटारिया यांनी अनधिकृत गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक करत असलेले एक जेसीबी वाहन पकडले. या प्रकरणी संबंधित वाहन चालक व मालकाविरुद्ध सासवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान थोपटेवाडी (ता. पुरंदर) परिसरामध्ये ग्राममहसूल अधिकारी शरद लोंढे यांनी अनधिकृत गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या डंपरवर कारवाई करत असताना गौणखनिज माफियांकडून लोंढे यांना शिवीगाळ व मारहाण झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणी नितीन वसंतराव निगडे व एका अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. संबंधित डंपर जेजुरी पोलिस ठाण्याने जप्त केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुरंदरचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे.
