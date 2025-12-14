मांडकी पाणीपुरवठा संस्थेच्या अध्यक्षपदी अरविंद जगताप
वाल्हे, ता. १४ : मांडकी (ता. पुरंदर) येथील मांडकी सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेच्या अध्यक्षपदी अरविंद दिनकर जगताप यांची तर उपाध्यक्षपदी बाळासाहेब पांडुरंग भोसले यांची बिनविरोध निवड झाली.
मांडकी (ता. पुरंदर) येथील मांडकी सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष छगन जगताप व उपाध्यक्ष मुकुंद जगताप यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाची निवडणूक शनिवार (ता. १३) संस्थेच्या कार्यालयात झाली. या वेळी सहाय्यक निबंधक डॉ. यशवंती मेश्राम यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिले. यामध्ये अध्यक्षपदासाठी अरविंद जगताप व उपाध्यक्षपदासाठी बाळासाहेब भोसले यांचे एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने यांची निवड केल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. यशवंती मेश्राम यांनी जाहीर केले.
या वेळी दशरथ जगताप, नितीन जगताप, महेंद्र जगताप, विठ्ठल शिंदे, कमल किन्हाळे, लक्ष्मी शिंदे, राहुल शिंदे, माणिक मोरे, दिलीप जगताप, जयराज भोसले आदींसह संस्थेचे सचिव विश्वास जगताप उपस्थित होते.
दरम्यान, निवडीनंतर नवनिर्वाचित अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा सोमेश्वरचे माजी संचालक मोहन जगताप व रामचंद्र जगताप यांच्या हस्ते सत्कार केला. याप्रसंगी अतुल जगताप, प्रवीण जगताप, राहुल जगताप, संजीवन जगताप, अशोक शिंदे, गणेश जगताप, बाळासाहेब धेंडे, भरत किन्हाळे, लालासाहेब भंडलकर आदी उपस्थित होते. महेंद्र साळुंखे यांनी निवडणूक कामी सहकार्य केले. सोमेश्वरचे संचालक विश्वास जगताप यांनी प्रास्ताविक केले. विजय जगताप यांनी आभार मानले.
