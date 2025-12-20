मांडकी येथील शाळेला संगणक संचाची भेट
वाल्हे, ता. २० : मांडकी (ता. पुरंदर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला शुक्रवारी (ता. १९) जेजुरी औद्योगिक वसाहतीमधील बर्जर पेंट्स कंपनीच्या वतीने संगणक संच भेट देण्यात आला. या संगणक संचामुळे शाळेतील विद्यार्थी संगणक कौशल्ये आत्मसात करु शकतील व डिजिटल शिक्षणात त्यांना पुढे येण्याची संधी मिळेल, असे सांगण्यात आले. कंपनी व्यवस्थापक श्रीकांत सलात, नारायण शिनाळकर, श्रीकांत अरवत्तु, नुपूर, गगन वर्मा यांच्या हस्ते शाळेचे मुख्याध्यापक सुभाष बोरकर यांच्याकडे हा संच सुपुर्द करण्यात आला. या प्रसंगी सोमेश्वरचे माजी संचालक मोहन जगताप, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गणेश जगताप, आसमा शेख, धनश्री जगताप आदी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक सुभाष बोरकर यांनी प्रास्ताविक करताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी डिजिटल साधनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. हेमलता शेटे यांनी सूत्रसंचालन केले. तर, संजय जमदाडे यांनी बर्जर पेंट्स कंपनीचे या उपक्रमाबद्दल आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.