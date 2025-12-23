पिंगोरीतील कवडेवाडीत दुचाकीस्वारावर हल्ल्याचा प्रयत्न
वाल्हे, ता. २३ : पिंगोरी (ता. पुरंदर) हद्दीतील कवडेवाडी येथे सोमवारी (ता. २२) रात्री कामावर जात असताना एका तरुणाच्या दुचाकीवर बिबट्याने उडी मारून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. मात्र तरुणाने प्रसंगावधान राखत दुचाकीचा वेग वाढवून आरडाओरडा केल्यामुळे बिबट्या अंधारात पसार झाला.
कवडेवाडी येथील आनंद यादव हा तरुण सोमवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास जेजुरी औद्योगिक वसाहतीत कामावर जात होता. यावेळी कवडेवाडी खिंडीजवळ अंधाराचा फायदा घेत बिबट्याने अचानक चालत्या दुचाकीवर उडी घेतली. या अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे यादव क्षणभर घाबरला; मात्र त्याने प्रसंगावधान राखत दुचाकीचा वेग कायम ठेवला व जोरात आरडाओरडा केला. त्यामुळे बिबट्या घाबरून डोंगराच्या दिशेने पसार झाल्याची माहिती पिंगोरीचे माजी सरपंच जीवन शिंदे यांनी दिली. या घटनेनंतर कवडेवाडी, पिंगोरी परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून यापूर्वीही या भागात बिबट्याचा वावर आढळून आला आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी नागरिक, कामगार व शेतकऱ्यांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन आनंद यादव यांनी केले आहे. वनविभागाने या घटनेची तातडीने दखल घेऊन परिसरात गस्त वाढवावी, बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावावा तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी माजी सरपंच जीवन शिंदे यांनी केली आहे.
