भरधाव रेल्वेसमोर येऊन युवकाचा मृत्यू
वाल्हे, ता. २६ : पिंपरे खुर्द (ता. पुरंदर) गावच्या हद्दीतील जेऊर रेल्वे अंडरपास शेजारी पुणे-मिरज रेल्वे मार्गावर भरधाव रेल्वेसमोर येऊन एका युवकाचा जागीच मृत्यू झाला.ही घटना गुरुवारी (ता. २५) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर नीरा पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि योग्य कारवाई करत मृत युवकाची ओळख पटविण्यात यश मिळवले.
सतीश गुलाब रोकडे (वय ४५, रा. वीर, ता. पुरंदर) असे मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे. याबाबतची माहिती अशी की, पुणे- मिरज रेल्वे मार्गावर पुण्याकडून साताऱ्याच्या दिशेने जाणाऱ्या रेल्वेसमोर तो आला. रेल्वेच्या वेगामुळे त्याच्या शरीराचे दोन तुकडे झाले आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर रेल्वेच्या लोको पायलटने तत्काळ रेल्वे प्रशासनाला माहिती दिली. त्यानुसार रेल्वे प्रशासनाने नीरा पोलिस दूरक्षेत्राशी संपर्क साधला.माहिती मिळताच नीरा पोलिस दूरक्षेत्राचे साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक घनश्याम चव्हाण व हवालदार संतोष मदने यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला व मृतदेह ताब्यात घेतला. सुरुवातीला मृताची ओळख पटविणे कठीण होते. मात्र, घटनास्थळी सापडलेल्या मोबाइलच्या आधारे तपास करण्यात आला. जेजुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात रोकडे यांची ओळख त्यांच्या नातेवाइकांनी पटविली. याप्रकरणी रोकडे यांचे भाचे अतुल मारुतराव गायकवाड यांनी जेजुरी पोलिस ठाण्यात खबर दिली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. नीरा पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
