आडाचीवाडीत अंजिराचा मीठा बहर सुरू

वाल्हे, ता. २९ : आडाचीवाडी (ता. पुरंदर) येथील अंजीर बागांमध्ये यावर्षीचा मीठा बहार जोरदार सुरू झाला आहे. सध्या उत्पादकांकडून फळांची तोडणी सुरू आहे.
बदलते हवामान आणि थंडीचा परिणाम थोड्याप्रमाणात सध्या जाणवत आहे. असे असले तरी तोडणीनंतर फळांची मोठी, छोटी व उकललेली अशी प्रतवारी करून पाट्या भरल्या जातात. सध्या बाजारात अंजिराच्या एका पाटीला १०००- १२०० रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून आर्थिक फायदाही मिळत आहे.
अंजीर उत्पादक कुटुंबे लागवडापासून विक्रीपर्यंत चोख व्यवस्थापन राखून आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती साधत आहेत. पावसाळ्यात येणाऱ्या बहराला खट्टा तर उन्हाळ्यात येणाऱ्या बहराला मीठा बहार असे म्हणतात. खट्टा बहारातील फळे नोव्हेंबरपर्यंत तर मीठा बहारातील फळे मार्च-एप्रिलपर्यंत असतो. सार्वत्रिक पातळीवर गावातील अंजीर उत्पादकांचा हंगाम सुरू झाला असून, पावसाळ्याच्या खट्टा बहरात फळांची दखल घेण्यासाठी शेतकरी सकाळपासून बागांमध्ये राबतात. यंदा बागांमध्ये उत्पादन चांगले आले आहे आणि दुष्काळी परिस्थितीतही शेतकऱ्यांनी झाडांची काळजी नीट घेतली आहे.
अंजिराच्या बागेत मीठा बहार सुरू झाला असून, यंदाचे उत्पादन चांगले आले आहे. मी पूर्वीपासून शेतीत अनुभव घेत आहे, तसेच अंजीर
उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन यावर विशेष प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे लागवड, फळांची काळजी, तोडणी आणि विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर काम नीटनेटके पार पाडता येते.
पती आणि सासूबाई यांनी शेतातील कामामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. अंजिराचे उत्पादन केवळ आर्थिक फायदा देत नाही, तर आमच्या कुटुंबाला सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने प्रगती साधता आली आहे.
- अलका प्रशांत पवार, अंजीर उत्पादक
गेली अनेक वर्षे अंजिराच्या बागेत काम करते. आमच्या कुटुंबाची साथ आणि मेहनत यामुळेच या वर्षी मीठा बहार चांगला लागला आहे. अंजिराने केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक दृष्टीनेही कुटुंबाला प्रगती साधता आली आहे..
- अनुसया पवार, अंजीर उत्पादक
