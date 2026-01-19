वरचामळा परिसरात मतदान जागृती फेरी
वाल्हे, ता. १९ : वाल्हे (ता. पुरंदर) नजीक वरचामळा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सोमवार (ता. १९) रोजी मतदानाविषयी
जनजागृती करण्यासाठी शाळा परिसर व गावातील प्रमुख मार्गांवर भव्य मतदान जागृती फेरी काढली. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मतदानाचे महत्त्व पटवून
देण्याच्या उद्देशाने ही उपक्रम राबविण्यात आला.
या फेरीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी मतदान करा, लोकशाही बळकट करा, प्रत्येक मत महत्त्वाचे, देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मतदान आवश्यक, मतदान हा नागरिकांचा हक्क आणि कर्तव्य अशा विविध घोषणा असलेल्या पाट्या हातात घेतल्या होत्या. उत्साहपूर्ण घोषणा देत विद्यार्थ्यांनी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून मतदानाविषयी सकारात्मक संदेश दिला. विद्यार्थ्यांच्या या उपक्रमामुळे ग्रामस्थांमध्येही मतदानाबाबत जागृती निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांच्या या उपक्रमामुळे लहान वयातच त्यांच्यात नागरिकत्वाची जाणीव निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसून आले. विद्यार्थ्यांनी दाखविलेल्या शिस्तबद्ध आणि उत्साही सहभागाचे राणी कोरडे, विनोद भुजबळ आदी ग्रामस्थांकडून विशेष कौतुक करण्यात आले.
‘‘मतदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेला हा उपक्रम समाजाला सकारात्मक संदेश देणारा ठरला,’’ असे मत अॅड. धनंजय ताकवले यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
मुख्याध्यापक नितीनकुमार पवार यांनी संयोजन केले. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वीपणे पार पडला.
