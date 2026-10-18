नागिणीच्या पानांची भैरवनाथ मंदिरात आरास

वाल्हे, ता. १८ : वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील श्री भैरवनाथ मंदिरात शारदीय नवरात्रोत्सव सुरू आहे. नवरात्रोत्सवाच्या आठव्या माळेला ग्रामदैवताचा शिणवटा काढण्यासाठी नागिणीच्या पानांची आकर्षक आरास करण्यात आली होती. देवाला थंडावा मिळावा या श्रद्धेतून केली जाणारी ही विशेष सजावट भाविकांसाठी आकर्षण ठरली.
श्री भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने अध्यक्ष संदेश शिर्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवरात्रोत्सवानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवार (ता. १८) सचिन आगलावे यांनी ग्रामदैवताच्या मूर्तीभोवती नागिणीच्या पानांची कल्पकतेने आरास केली. हिरव्यागार पानांच्या सजावटीमुळे ग्रामदैवताचे रूप अधिकच खुलून दिसत होते. मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी झाली होती. नवरात्रोत्सवात मंदिरात घटस्थापना करून नऊ दिवस काकड आरती, पूजा आणि विविध धार्मिक विधी केले जातात. सकाळी ग्रामदैवताला दुग्धाभिषेक घालून विधिवत पूजा केली जाते. त्यानंतर ग्रामदैवताला आकर्षक पोशाख परिधान केला जातो.
नवरात्रोत्सवात रात्री गुलालाची उधळण करत रंगणारा छबिना हा ग्रामस्थांच्या उत्साहाचा केंद्रबिंदू ठरतो. शनिवारी (ता. १७) आठव्या माळेच्या निमित्ताने धनगर समाज बांधवांनी पारंपरिक गजेघाय नृत्य सादर करत छबिन्याच्या जागरात सहभाग
घेतला. या पारंपारिक नृत्यात समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. रविवारी (ता. १८) सकाळी भुजबळ कामठवाडी येथील सोनबा भुजबळ यांच्या वतीने भाविकांना प्रसादाचे वाटप करण्यात आले.
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