सहारा इलेव्हनचा ‘सुपर ओव्हर’मध्ये थरारक विजय
पिंपरी, ता. १७ ः सकाळ माध्यम समूहाच्यावतीने पिंपरी येथे आयोजित क्रिसाला ग्रुप व अनुप मोरे स्पोर्ट्स अॅण्ड सोशल फाउंडेशन प्रस्तुत पहिल्या सकाळ प्रीमियर लीग स्पर्धेत बुधवारी (ता.१७) पहिल्यांदाच झालेल्या ‘सुपर ओव्हर’मध्ये सहारा इलेव्हन संघाने बाजी मारली. अन्य सामन्यांत गेम स्विंगर, सहारा इलेव्हन आणि बॉर्न क्रेझी संघांनी विजय मिळविले. मात्र, पुढील साखळी सामन्यांत त्यांना पराभव पत्कारावा लागला.
पिंपरी येथील नवमहाराष्ट्र महाविद्यालयाच्या मैदानावर साखळी पद्धतीने ही स्पर्धा सुरू आहे. पहिला सामना हा बॉर्न क्रेझी विरुद्ध गेम स्विंगर इलेव्हन यांच्यात रंगला. बॉन क्रेझी संघाने सात षटाकांत सात बाद ६७ धावा केल्या. संतोष मुळीक याने १९ धावा केल्या, तर अनिल साठे याने तीन विकेट घेतल्या. गेम स्विंगरच्या संतोष हुले याने नाबाद २५ आणि संदीप सूर्यवंशी याने नाबाद १७ धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला.
सहाराची ‘सुपर ओव्हर’मध्ये बाजी
स्पर्धेत संविधान ग्रुप आणि सहारा इलेव्हन यांच्यातील दुसरा सामना अतिशय चुरशीचा झाला. सामन्याचा निर्णय हा ‘सुपर ओव्हर’मध्ये झाल्याने स्पर्धेला अधिक रंगत आली. सात षटकांच्या अखेरीस दोन्ही संघांनी ९४ धावा केल्या. ‘सुपर ओव्हर’मध्ये सहारा इलेव्हनच्या संकेत कठारे याने अचूक टप्पा टाकत केवळ एकच धाव दिली. पुढे फलंदाजीस उतरलेल्या सहारा इलेव्हनने हा सामना सहज जिंकला आणि स्पर्धेतील पहिली ‘सुपर ओव्हर’ आपल्या नावावर केली.
स्पर्धेतील तिसरा सामना गेम स्विंगर विरुद्ध सहारा इलेव्हन हा एकतर्फी झाला. सहारा इलेव्हन संघाने गेम स्विंगरला सहा षटकांत ३४ धावांवर रोखले. चंद्रकांत पारधी याने तीन, रहबार शेख आणि संकेत काठारे यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. सहारा इलेव्हनने केवळ २.३ षटकांत धावांचा यशस्वी पाठलाग केला आणि सामना जिंकला.
बॉर्न क्रेझीचा निसटता विजय
बॉर्न क्रेझी आणि संविधान ग्रुप यांच्यातील पुढील सामना देखील चुरशीचा झाला. पहिली फलंदाजी करत बॉर्न क्रेझी संघाने युसूफ शेख याच्या २५ धावांच्या खेळीच्या जोरावर ६ षटकांत ८५ धावा केल्या. मात्र, या धावसंख्येचा पाठलाग करताना नागेश मोहोळ आणि श्री पुष्पराज यांची वेगवान खेळी निष्फळ ठरली. शेवटच्या षटकांपर्यंत ब्रॅान क्रेझी संघाने सामना केवळ दोन धावांनी जिंकला.
अन्य एक बॉर्न क्रेझी आणि गेम स्विंगर हा सामना देखील शेवटच्या षटकापर्यंत गेला. पहिली फलंदाजी करताना कैलास पाटीलच्या ४९ धावांच्या खेळीच्या जोरावर सहा षटकांत बॉर्न क्रेझी संघाने ७२ धावा केल्या. आदित्य भालेकर आणि तानाजी बनसोडे यांच्या तुफानी खेळीमुळे गेम स्विंगरने हा सामना पाच विकेटने जिंकला. विविध सामन्यांत युसूफ शेख, आदित्य भालेकर, संदीप सूर्यवंशी, अजय चव्हाण, चंद्रकांत पारधी हे सामन्याचे मानकरी ठरले.
तत्पूर्वी मंगळवारी (ता. १६) झालेल्या पिंपरी चॅलेंजर्स सह्याद्री विरुद्ध रावेतच्या रायझिंग स्टार सामन्यात पिंपरी चॅलेंजर्स सह्याद्री संघाने रायझिंग स्टार संघावर ९ विकेटने मात केली. तर धीरेनभाई शाह संघाने हमराज मृत्युंजय संघावर सात विकेटने विजय मिळविला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.