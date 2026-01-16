पिंपरी, थेरगाव, दत्तनगर व रहाटणीत राष्ट्रवादी, भाजप व शिवसेला यश
सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांना विविध भागांत मतदारांची पसंती
वाकड, ता. १६ : पिंपरी गाव-पिंपरी कॅम्प-मिलिंदनगर प्रभाग क्रमांक २१ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चारही उमेदवारांनी सुरुवातीपासूनच आघाडी घेत विजय मिळवला. थेरगाव-पवारनगर प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये, तर भाजपने तीन जागांवर विजय मिळवला आहे, तर एका जागेवर राष्ट्रवादीने बाजी मारली आहे. दत्तनगर-बेलठिकानगर प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या नियोजनबद्ध रणनीतीमुळे शिवसेनेला दोन जागांवर विजय मिळाला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक जागेवर विजय मिळाला. रहाटणी गाव-काळेवाडी-श्रीनगर प्रभाग क्रमांक २७ मध्ये अतिशय चुरशीच्या लढतीत भाजपने तीन तर एकाजागी राष्ट्रवादीने खाते उघडले.
चारही जागा राष्ट्रवादीला
माजी महापौर संजोग वाघेरे व त्यांच्या पत्नी स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा उषा वाघरे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताच भाजपचे माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करुन आपले सर्वधर्मीय पॅनेलची उभारणी केली. हे सर्वसमावेशक पॅनेल म्हणजेच राष्ट्रवादीच्या विजयाची नांदी ठरले. तसेच संदीप वाघेरे व माजी उपमहापौर डब्बू आसवानी यांच्या नेतृत्वात सुरुवातीपासूनच आक्रमकपणे व नियोजनबद्ध प्रचार केला. दरम्यान एका उमेदवाराच्या घरावर भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेला हल्ला यामुळे देखील पॅनेलला सहानुभूती मिळाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर आणि राष्ट्रवादी पॅनेलच्या प्रचारार्थ खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची सभा देखील निर्णय ठरली. त्यामुळे सुरुवातीपासून सर्वच फेऱ्यांत राष्ट्रवादीचे हे उमेदवार इतर उमेदवारांपेक्षा आकड्यात सरस ठरले.
थेरगावात भाजपची आघाडी
थेरगाव गावठाण-पवारनगर प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये परिसराचा बैठ्या घरांचा आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा प्रामुख्याने समावेश असलेल्या या प्रभागात लाडकी बहीण योजना परिणामकारक ठरली. येथे भाजपने तीन जागांवर विजय मिळवला, तर एका जागेवर राष्ट्रवादीने बाजी मारली. भाजपच्या तिन्ही उमेदवारांचा साधेपणा तसेच जनतेत असलेला संपर्क त्यांच्या पथ्यावर पडला. तानाजी बारणे, अभिषेक बारणे हे कायम कोणत्या ना कोणत्या उपक्रमाद्वारे लोकांच्या संपर्कात होते. राष्ट्रवादीच्या माया बारणे या मतदानात काही फरकाने सतत मागेपुढे होत्या. सातव्या फेरीअखेर त्यांचे मताधिक्य वाढत गेले आणि विजय झाला.
शिवसेनेचा दोन जागांवर विजय
खासदार श्रीरंग बारणे यांचे सुपुत्र व पुतण्या एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला माजी उपमहापौर यांचे चिरंजीव तथा माजी नगरसेवक सिद्धेश्वर बारणे असल्याने प्रभाग क्रमांक २४ अतिशय प्रतिष्ठेचा बनला होता. निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच युतीवरून तसेच या ना त्या कारणावरून हा प्रभाग चर्चेत आला होता. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते संतोष बारणे व माजी नगरसेविका माया बारणे यांची त्यांना मिळालेली मजबूत कुमक या सर्व बाबी विजयाची नांदी ठरल्या. विश्वजीत बारणे आणि सिद्धेश्वर बारणे यांच्यातील फरक सुरुवातीला फारसा नव्हता. मात्र, तो फेऱ्या गणिक वाढत गेला. अखेर बाराव्या फेरीत विश्वजीत यांचा विजय निश्चित झाला. तर; सुरुवातीपासूनच नीलेश बारणे हे आघाडीवर होते. माया बारणे यांना नवख्या करिष्मा बारणे यांनी कडवी झुंज दिली. शेवटच्या काही फेऱ्यांमध्ये माया बारणे यांचे मताधिक्य वाढत जाऊन अखेर त्यांचा विजय झाला. भाजप पुरस्कृत अपक्ष शालिनी गुजर यांनीही चुरशीच्या लढतीत विजय मिळविला.
रहाटणी-काळेवाडीत भाजपचे वर्चस्व
अतिशय चुरशीच्या लढतीत भाजपने तीन तर एकाजागी राष्ट्रवादीने खाते उघडले. रहाटणी गाव-काळेवाडी-श्रीनगर प्रभाग क्रमांक २७ ‘ड’ या गटात चंद्रकांत नखाते यांच्यात व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सागर कोकणे यांच्यात चुरशीची लढत होती. या ठिकाणी दोन परिवारातील अंतर्गत कलह भाजपच्या या जागेसाठी घातक ठरल्याची चर्चा आहे. ही बाब राष्ट्रवादी पक्षाच्या पथ्यावर पडली आहे. चंद्रकांत नखाते यांचा या ठिकाणी पराभव होऊन सदर जागा राष्ट्रवादीच्या सागर
कोकणे यांनी जिंकत वर्चस्व राखले. रहाटणी येथील माजी नगरसेविका सविता खुळे यांनी चुरशीच्या लढतीत शेवटच्या फेऱ्यांमध्ये विजय मिळवला. बाबासाहेब त्रिभुवन यांनीही विजय खेचून आणला. प्रभाग २७ मधील ब या ठिकाणी दोघेही तापकीर परिवारातील महिला समोरासमोर असताना राष्ट्रवादीच्या अश्विनी तापकीर यांनी भाजपच्या अर्चना तापकीर यांना चांगली लढत दिली.
क्षणचित्रे
- पिंपरीत नियोजनबद्ध आणि आक्रमक प्रचार
- पिंपरीत पॅनेलमध्ये सर्वधर्मीय उमेदवारांना स्थान
- पिंपरीत डॉ. अमोल कोल्हे यांची सभा ठरली निर्णय
