कमी उंचीचे दुभाजक ठरतायेत जीवघेणे
यवत, ता. २९ ः राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुभाजकांची कमी उंची ही अनेकदा जीवघेणी ठरत आहे. वेगाने गाडी चालवणाऱ्या चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्यास बऱ्याचदा हे वाहन महामार्गाचे दुभाजक ओलांडून विरुद्ध बाजूच्या मार्गीकेवरील वाहनावर जोरात आदळून भीषण अपघात होत आहेत.
पुणे- सोलापूर महामार्गावर वाखारी (ता. दौंड) वाकडापूल येथे भरधाव वेगातील एक छोटा टेम्पो दुभाजक ओलांडून विरुद्ध बाजूकडील मार्गीकेवरून येणाऱ्या पिकअप वाहनावर आदळल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज चांगलेच व्हायरल झाले आहे. मागील महिन्यात यवत गावच्या हद्दीत शेरू ढाब्याजवळ स्थानिक तरुणाची स्वीफ्ट कार अशीच दुभाजक ओलांडून विरुद्ध बाजूने येणाऱ्या कारवर आदळून झालेल्या अपघातात वृद्ध दाम्पत्याला जीव गमवावा लागला होता. दुभजकाची उंची जास्त असती, तर या दोन्ही अपघातांची तीव्रता नक्कीच कमी झाली असती. प्रशस्त बनवलेल्या महामार्गावरून वाहने वेगाने चालवणे हे स्वाभाविक आहे. अति वेगाने कोणी चालवलीच तर त्यांच्या चुकांचा फटका इतरांना सहन करावा लागत आहे. दुभाजक ओलांडून वाहन जेव्हा विरुद्ध बाजूने येणाऱ्या वाहनावर आदळते तेव्हा अशा अपघातांची तीव्रता ही जास्त असते.
जाणकारांच्या मते महामार्गाच्या ज्या भागात वाहने वेगाने जाणार, आहेत अशा भागात पक्क्या दुभाजकांची उंची पाच फूट अपेक्षित आहे. शहरी भागातील रहदारीमुळे वाहनांचा वेग तुलनेने कमी असल्याने या ठिकाणी दुभाजकाची उंची एक ते दीड फूटही चालू शकते. मात्र, पुणे- सोलापूर महामार्गावर ही स्थिती उलटीच दिसते. हडपसरच्या फातिमानगर परिसरात दुभाजकाची उंची पाच फूट व त्यावर झाडेही आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात दुभाजकाची उंची कमी असल्याने नागरिकांनी शॉर्टकट म्हणून अनेक ठिकाणे भगदाडे पाडलेली आहेत. याकडे प्रशासनाने व टोल कंपन्यांनी गांभिर्याने लक्ष दिले पाहिजे. पुणे- सोलापूर मार्गावर पुरेशा उंचीचे पक्के दुभाजक प्रवासाच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहेत.
६० अपघातांमध्ये ६२ लोकांचा मृत्यू
महामार्गावरील कोणत्याही अपघाताला सर्वाधिक जबाबदार तेथील दुभाजकाच्या रचनेला धरले पाहिजे, असे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सन २०२५ हे वर्ष अद्याप पूर्ण व्हायचे आहे. मात्र, तोपर्यंत यवत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून जाणाऱ्या ४० ते ५० किमी लांबीच्या महामार्गावर झालेल्या ६० अपघातांमध्ये आजवर ६२ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यापैकी तीन अपघात अतिवेगात दुभाजक ओलांडून झालेले आहेत.
