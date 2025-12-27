ब्राह्मण समाजाने लोकांना शिक्षित करावे
छत्रपती संभाजीनगर, ता. २७ : ब्राह्मण समाजाचे मुख्य कार्य लोकांना शिक्षित करणे आहे. परंतु, जोपर्यंत आपण संघटित होत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण सनातन हिंदू समाजाला कसे एकत्र करता येईल? म्हणूनच देशात मतभेदांमुळे विखुरलेल्या ब्राह्मण समाजाला एकत्रित करणे, हा महाअधिवेशनाचा मुख्य उद्देश आहे. यापुढे सर्व शाखा, संघटनांनी एकसंघ व्हावे. ‘एक रहे, नेक रहे’ असे म्हणत सर्वांनी लोकशिक्षणाच्या कार्यात झोकून द्यावे, असे आवाहन अखिल भारतीय कान्यकुब्ज महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शुक्ला यांनी केले.
पहाडसिंगपुरा येथील श्री जनेश्वर महादेव मंदिरात राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण महाअधिवेशनाच्या शुभारंभप्रसंगी शनिवारी ते बोलत होते. यावेळी महासभेचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अरुण शुक्ल, राष्ट्रीय महामंत्री महेश मिश्रा, डॉ. सीमा मिश्रा-तिवारी, विजया अवस्थी, डॉ. ऋषिका दुबे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
अजय शुक्ला म्हणाले, सध्या विवाहाच्या समस्येवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. शिक्षणातून कुटुंब, समाज आणि आपल्या क्षेत्राच्या विकासात योगदान द्यावे. ‘मला सर्व माहिती’, ‘मलाच सर्व काही येते’ ही भावना सोडून समाजासाठी काय करता येईल, यावर विचार झाला पाहिजे. ‘ना शाखा, ना संघटन का भेद हो, अब तो सारे ब्राह्मण एक हो’ अशी घोषणाही त्यांनी दिली.
अरुण शुक्ल म्हणाले, संस्कार विसरलेल्यांना एक झालेला समाजच संस्काराची जाणीव करून देऊ शकेल. तसेच रोजगार, महिला सक्षमीकरणावरही जोर द्यावा लागणार आहे.
महेश मिश्रा म्हणाले, ब्राह्मण समाज जागा झाला आहे. सर्वांना एकसंघ करण्यासाठी हा उपक्रम आहे. तसेच समाजासाठी श्रवण बोर्डाची स्थापना केंद्राकडून झाली पाहिजे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.