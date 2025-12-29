फलटण - फलटणला शनिवार ता.३ जानेवारी २०२६ रोजी आंतरराष्ट्रीय परिषद
फलटणला शनिवारी आंतरराष्ट्रीय परिषद
फलटण, ता. २९ : फलटण एज्युकेशन सोसायटी संचलित मुधोजी महाविद्यालयात शनिवारी (ता. तीन) ‘विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील उदयोन्मुख क्षितिजे : शाश्वततेचा मार्ग’ या विषयावर एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या आंतरराष्ट्रीय परिषदेस सिंगापूर व साऊथ कोरिया या प्रगत राष्ट्रातील नामवंत वैज्ञानिक व संशोधक उपस्थित राहणार आहेत. संशोधनात्मक मार्गदर्शनामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची थेट ओळख होणार आहे. या परिषदेमध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक, संशोधक प्राध्यापक व विद्यार्थी सहभागी होणार असून, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील आधुनिक घडामोडी आणि पर्यावरण पूरक विकास नवसंशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकास यासारख्या विषयांवर सखोल चर्चा होणार आहे. संशोधक प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
फलटण एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष रामराजे नाईक- निंबाळकर, अध्यक्ष रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर आणि सचिव संजीवराजे नाईक- निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम होत आहे.
ही परिषद फलटणच्या शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी आणि संशोधन वृत्तीला चालना देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. जास्तीतजास्त संशोधक प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी प्राचार्य अरविंद निकम यांनी केले आहे.
परिषदेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असल्याचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पी. एच. कदम यांनी सांगितले. आयक्यूएसी समन्वयक डॉ. टी. पी. शिंदे हे या परिषदेचे सचिव म्हणून काम पाहात आहेत. परिषदेचे निमंत्रक प्रा. डॉ. ए. पी. आचार्य आणि सहनिमंत्रक डॉ. एम. पी. पाटील यांच्यासह महाविद्यालयीन परिवार परिषद यशस्वितेसाठी परिश्रम घेत आहे.
