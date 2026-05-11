आसू : फलटणला तापमानाचा पारा ४३ अंशांच्या उंबरठ्यावर पोचला

फलटणला तापमान ४२ अंशावर
आसू, ता. ११ ः फलटण शहरासह तालुक्यामध्ये उष्णतेची लाट तीव्र होत असून, आज तापमानाचा पारा ४३ अंशांच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. काल कमाल तापमान ४२.९ अंश सेल्सिअस, तर किमान २८.३ अंश सेल्सिअस एवढ्या तापमानाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, या वाढत्या उकाड्याने नागरिक हैराण झाले असून, दुपारी रस्त्यांवर शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे.
शहरासह तालुक्यात रात्रीही तापमानात विशेष घट होत नसल्याने उकाड्याने नागरिकांची झोपमोड होत आहे. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याने उष्माघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि बाहेर काम करणारे कामगार यांना याचा फटका बसत आहे. दरम्यान, रविवारी फलटणचे कमाल तापमान ४२.९ अंश, तर किमान तापमान २८.३ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेल्याने नागरिकांनी काळजी घ्यावी, विनाकारण घराच्या बाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन तालुका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
कोट -
मागील दोन दिवसांपासून तापमानाचा पारा ४२ अंशांच्या वर गेला असून, ही परिस्थिती कायम राहणार नाही. तापमानात पुन्हा घट होऊन या महिन्याच्या शेवटपर्यंत तापमान ४० अंशांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, नागरिकांनी उन्हापासून स्वतःचे संरक्षण करावे.
- डॉ. अभिजित जाधव, तहसीलदार
