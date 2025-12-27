पंचायतराज अभियानांतर्गत भोसे येथे पाच हजार वृक्षांची लागवड.
BHO25B01355
भोसे (ता. पंढरपूर) : येथील स्व. राजबाबू पाटील स्टेडियमवर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत पाच हजार वृक्षांची लागवड करण्यात आली. यावेळी सरपंच ॲड. गणेश पाटील, ग्रामविकास अधिकारी डी. बी. भुजबळ, सुजाता वगरे, रेश्मा काशीद यांच्यासह ग्रामस्थ.
भोसे (क ), ता. २८ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत पंढरपूर तालुक्यातील भोसे (क) येथील स्व. राजूबापू पाटील स्टेडियमवर पाच हजार नवीन वृक्ष लागवड तर यापूर्वी लागवड केलेल्या सहा हजार वृक्षांची जोपासना करण्यात आली असल्याची माहिती सरपंच ॲड. गणेश पाटील यांनी दिली.
या अभियानामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयाचे अद्ययावतीकरण, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे सुशोभीकरण व स्वच्छता करण्यात आली. तसेच एकूण थकबकीच्या ५० टक्के कर माफी असल्याची माहिती वाडीवस्तीवरील नागरिकांना ध्वनिक्षेपका मार्फत दिल्याने नागरिकांचा या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे आम्ही अभियान काळात ७८ टक्के कर वसुली करू शकलो असून १०० टक्के कर वसुलीचे आमचे उद्दिष्ट असल्याने सरपंच श्री. पाटील यांनी सांगितले.
तसेच संपूर्ण ग्रामपंचायतीचे डिजिटलायझेशन झाले असून ग्रामपंचायतीच्या स्वतंत्र वेबसाईटमुळे नागरिकांचा शेतसारा, पाणीपट्टी, घरपट्टी, शिक्षण कर आदींची ऑनलाइन वसुली सोपी झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी ग्रामविकास अधिकारी डी.बी. भुजबळ, ग्रामपंचायत सदस्य नामदेव कोरके, अच्युत कोरके, अॅड. बालाजी कोरके, आबासाहेब कोरके, राहुल कोरके, अर्चना जाधव यांच्यासह विद्यार्थिनी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
