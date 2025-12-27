किसनवीर कारखान्यावर किसनवीर आबांना अभिवादन
किसन वीरांमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य
प्रमोद शिंदे; किसन वीर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त अभिवादन
भुईंज, ता. २७ : थोर स्वातंत्र्यसैनिक देशभक्त किसन महादेव तथा आबासाहेब वीर यांनी समाजासाठी सामाजिक, सहकार व शैक्षणिक क्षेत्राच्या माध्यमातून खूप मोठी उल्लेखनीय कामे केलेली आहेत. किसन वीर कारखाना, जनता शिक्षण संस्था व सातारा जिल्हा बँकेची स्थापना करून सर्वसामान्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण केले असल्याचे गौरवोद्गार किसन वीर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे यांनी काढले.
किसन वीर यांच्या ४६ व्या स्मृतिदिनानिमित्त झालेल्या अभिवादन समारंभात ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, की मदत व पुनर्वसनमंत्री व कारखान्याचे अध्यक्ष मकरंद पाटील व खासदार नितीन पाटील यांनी कारखान्याची सूत्रे हातात घेतल्यापासून किसन वीर यांना अभिप्रेत असलेले काम कारखान्यावर सुरू केलेले असून, आर्थिक गर्तेत रुजलेला सहकारातील हा कारखाना बाहेर काढण्याचे काम केलेले आहे. किसन वीर व खंडाळा कारखान्यांला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याच्या मार्गाने दोन्ही कारखाने मार्गक्रमण करीत असून, शेतकरी व कामगारांच्या सहकार्य व पाठिंब्यामुळेच हे शक्य होणार आहे. मागील तीन गळीत हंगामात शेतकरी वर्गाने ज्या पद्धतीने सहकार्य केलेले आहे, असेच सहकार्य यावर्षीदेखील करीत असल्याचे चित्र दोन्ही कारखान्याचे गाळप पूर्ण क्षमतेने होत असल्याने ते दिसून येत आहे. कारखान्याचे को-जन व डिस्टिलरी प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता आपल्या संपूर्ण ऊस किसन वीर व खंडाळा कारखान्याला गळितासाठी घालण्याचे आवाहनदेखील व्यवस्थापनाच्या वतीने केलेले आहे. कार्यक्रमास कारखान्याचे संचालक रामदास इथापे, प्रकाश धुरगडे, संजय कांबळे कारखान्यातील अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी उपस्थित होते.
01398
भुईंज ः किसन वीर यांना अभिवादन करताना प्रमोद शिंदे, त्या वेळी रामदास इथापे, प्रकाश धुरगडे, संजय काबंळे व इतर.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.