सत्काराला नाव पुकारले अन् पोलिसांनी पकडले
बजाजनगर (जि. छत्रपती संभाजीनगर), ता. १६ : आपण पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) सचिव असल्याची बतावणी करणाऱ्या एका तोतयाला रविवारी येथील एका बड्या लग्नसोहळ्यात पकडले. त्याच्यासह त्याच्या अंगरक्षकाविरुद्ध एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. लग्नसमारंभातील सत्कार सोहळ्यात त्याचे नाव पुकारताच अन्य अधिकाऱ्यांना संशय आल्याने हा भंडाफोड झाला. तोतयाचे नाव अशोक भरत ठोंबरे (वय ४५, रा. दिल्ली, मूळ रा. उंड्री, ता. बीड) तर अंगरक्षकाचे नाव विकास प्रकाश पंडागळे (वय ३५, रा. कोंढवा खुर्द, मनीष पार्क, पुणे) असे आहे.
सोलापूर-धुळे महामार्गावरील एका हॉटेलमध्ये भाजप पदाधिकाऱ्याच्या मुलीचे रविवारी लग्न होते. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येणार असल्याने कडेकोट बंदोबस्त होता. निमंत्रितांमध्ये नेते आणि मोठे अधिकारी होते. मुख्यमंत्री येण्यापूर्वी मान्यवरांचा सत्कार सोहळा होता. यासाठी निवेदकाने दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव म्हणून अशोक ठोंबरे यास मंचावर आमंत्रित केले. त्यावेळी झोन एकचे पोलिस उपायुक्त पंकज अतुलकर यांना ठोंबरे याच्या वर्तनावर संशय आला. त्यांनी तत्काळ त्याची चौकशी केली. प्रश्नांची उत्तरे देताना ठोंबरे गडबडल्याने पोलिसांनी लगेचच पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधला. चौकशीत या नावाचा कोणीही अधिकारी पंतप्रधान कार्यालयात नसल्याचे स्पष्ट झाले. एवढेच नाही, तर ठोंबरेसोबत त्याच्या मोटारीमध्ये पंडागळे होता. तो स्वतःला ठोंबरेचा अंगरक्षक सांगत होता. दोघांना पोलिस ठाण्यात नेत त्यांची चौकशी केली असता तो सचिव म्हणून फसवणूक करत असल्याचे उघड झाले. त्याच्या वाहनातून ‘भारत सरकार’ असे लिहिलेला बोर्डही जप्त करण्यात आला.
अंगरक्षक म्हणवणारा पुण्यातील
बीड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेला ठोंबरे सध्या दिल्ली येथील सदर बाजारमधील केंड फ्लोअर येथे राहतो, तर त्याचा अंगरक्षक म्हणून वावरणारा पंडागळे पुण्यातील कोंढवा खुर्दमधील मनीष पार्क येथील रहिवासी आहे.
