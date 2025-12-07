भुयारी मार्ग लहान असल्याने कोंडी
भुयारी मार्ग लहान असल्याने कोंडी

सदानंद चौक आणि राधा चौक :

मुंबई-बंगळूर महामार्गावर लगत चौकालगत बाणेर-बालेवाडी भागातील सेवा रस्ते या ठिकाणी मिळतात. तसेच, हिंजवडी, मुळशीमार्गे कोकण, मुंबईकडे जाण्यासाठी या मार्गाचा सर्रास वापर केला जातो. राधा चौकाकडे जाणारा भुयारी मार्ग हा वाहनांच्या तुलनेत लहान असल्याने पोलिस असूनही या ठिकाणी वाहतूक कोंडी असते. या ठिकाणी दोन शिफ्टमध्ये १० वॉर्डन आणि दोन वाहतूक पोलिस कर्मचारी असूनही वाहतूक कोंडी होताना दिसते. डी मार्ट समोरील पीएमपीच्या आगारात बस चार्जिंगसाठी आल्यानंतर त्यांना पुढे जाण्यासाठी सदानंद चौक किंवा सिजेंटा चौकातून बस वळवाव्या लागतात. बस मोठ्या असल्यामुळे वळविताना दोन्हीही बाजूला वाहतूक कोंडी होते.

उपाययोजना :
- भुयारी मार्गाचे विस्तारीकरण करावे
- महामार्गावरील कात्रजचा बस थांबा पुढे हलविण्यात यावा
- सदानंद चौकाजवळ बस आगारासमोरील सिमेंटचा अवरोधक काढल्यास बसला वळण्यासाठी पुढे जावे लागणार नाही

ज्युपिटर चौक :
ज्युपिटर चौक, गणेश दत्त मंदिर चौक बाणेरकडून पिंपरी-चिंचवड आणि औंधकडे जाणारा महत्त्वाचा चौक आहे. रस्ता, चौक लहान असल्यामुळे वाहतूक कोंडी होताना दिसते.

बालेवाडी फाट्याकडून बालेवाडी गावठाणाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दुभाजक टाकणार आहेत. त्याचबरोबर गणेश दत्त मंदिराजवळील असलेला वाहतूक बेट काढण्यात येणार आहेत.
- पी. एम. डोंगरे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक
