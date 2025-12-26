आगामी काळात सुधारणा सुरू राहणार
आगामी काळात सुधारणा सुरू राहणार
पंतप्रधान मोदी; सरत्या वर्षांतील घडामोडींचाही घेतला आढावा
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २६ ः ‘‘जीवन सुलभता वाढवण्यासह सुधारणांची मोहीम यापुढील काळातही राबविण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असेल,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. सरत्या वर्षातील ठळक घडामोडींचा आढावा घेत मोदी यांनी ‘माय जीओव्ही इंडिया’ ॲपवर पोस्ट टाकली आहे. गुंतागुंतीऐवजी परिणामांवर लक्ष केंद्रित करत मावळत्या वर्षात सुधारणा उपक्रम हाती घेण्यात आले असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे.
‘‘सुटसुटीत कर कायदे, खटल्यांचा वेगाने निपटारा, आधुनिक कामगार कायदे आणि कमी गंभीर प्रकारच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षेऐवजी आर्थिक दंडाची तरतूद असे निर्णय घेण्यात आल्याने व्यापार सुलभता वाढली,’’ असे प्रतिपादन मोदी यांनी केला आहे. सरकारचा प्रमुख भर हा विश्वास, आशावाद आणि दीर्घकालीन विकासावर आहे. योग्य पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या धोरणांमुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुलभ होत चालले आहे. दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी योजले जात असलेले उपाय आणि सुधारणांची मोहीम भविष्यात जास्त वेगाने आणि प्रभावीपणे राबविली जाईल, असा विश्वासही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
‘‘कोट्यवधी लोकांचे जीवनमान सुधारावे, यासाठी आपले सरकार काम करीत आहे. वार्षिक बारा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांना आता कसल्याही प्रकारचा वैयक्तिक प्राप्तीकर भरावा लागत नाही. मध्यमवर्गीयांची बचत आणि गुंतवणूक वाढण्यास यामुळे हातभार लागत आहे. नव्या भारतासाठी नवा कायदा अमलात आला आहे. त्यासाठी १९६१ चा कर कायदा बदलण्यात आला. तरतुदींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आली, तसेच हा कायदा सर्वांना समजावा, यासाठी त्यात सुस्पष्टता पारदर्शकता आणली गेली आहे,’’ असे मोदी यांनी सांगितले.
छोट्या व्यापाऱ्यांना संधी
‘‘छोट्या व्यापाऱ्यांना काहीही न गमावता व्यवसाय वृद्धीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. २९ कामगार कायदे आता सोपे करण्यात आले आहेत. वेतन, संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा आदी बाबींशी संबंधित या सुधारणा आहेत. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा तसेच बाळंतपणाच्या काळासाठी आवश्यक ती सुटी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे,’’ असेही मोदी यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.