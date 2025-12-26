मुख्य सचिवांचे राष्ट्रीय संमेलन सुरू
मुख्य सचिवांचे राष्ट्रीय संमेलन सुरू
मानवी भांडवल यावर चिंतन होणार; पंतप्रधानांचीही उपस्थिती
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २६ ः राष्ट्रीय प्राधान्याच्या मुद्यांवर सतत संवाद साधून केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या भागीदारीला बळ देण्यासाठी राजधानीत आजपासून मुख्य सचिवांच्या पाचव्या राष्ट्रीय संमेलनाची सुरुवात झाली. तीन दिवस चालणाऱ्या या संमेलनात उद्या, शनिवारी तसेच रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाग घेतील. ‘विकसित भारतासाठी मानवी भांडवल’ हा यंदाच्या संमेलनाचा मुख्य विषय आहे.
या संमेलनात सर्व राज्यांचे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, ज्येष्ठ अधिकारी, संबंधित क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि इतर मान्यवर सहभागी होतील. भारताच्या लोकसंख्येला केवळ लोकसंख्येचा लाभांश म्हणून बघण्याऐवजी मानवी भांडवल म्हणून प्रस्थापित करण्याचा या संमेलनाचा उद्देश आहे. त्यासाठी बालशिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण, खेळ आणि शिक्षणेतर उपक्रम अशा पाच क्षेत्रांवर संमेलनाची चर्चा केंद्रित असेल. शैक्षणिक प्रणाली मजबूत करणे, कौशल्य विकासाच्या पुढाकारांना प्रोत्साहन देणे आणि भविष्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ठोस रणनीती तयार करण्यावर या संमेलनात भर दिला जाईल. केंद्र आणि राज्यांकडून अमलात आणल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम कार्यप्रणालींचे या संमेलनात आदानप्रदान करण्यात येईल. या संमेलनात एकूण सहा सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यापूर्वी, मुख्य सचिवांचे पहिले राष्ट्रीय संमेलन धर्मशाळा येथे २०२२ साली आयोजित करण्यात आले होते. त्यानंतरची तिन्ही संमेलने दिल्लीत भरविण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.