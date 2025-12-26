माजी सैनिकांचा आंदोलनाचा इशारा
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २६ : वेतन आणि निवृत्तीवेतनापासून मागील २४ वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या दाभोळ-एनटीपीसीच्या सेवेतील ९६ माजी सैनिकांनी आज आपल्या मागण्यांसाठी दाभोळ-एनटीपीसी मुख्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला. अनेक वर्षे प्रामाणिक सेवा दिल्यानंतरही वेतन आणि निवृत्तीवेतन मिळाले नसल्याचा आरोप मुंबईहून आलेल्या ज्येष्ठ माजी सैनिकांनी आज दिल्लीत पत्रकार परिषद बोलावून केला. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रेही आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गेल्या २४ वर्षांपासून सुरु असलेली ही लढाई आता फक्त ९६ जणांची राहिलेली नाही, तर ९६ कुटुंबांच्या भविष्याचा प्रश्न बनली आहे. अनेक माजी सैनिक आता वृद्ध झाले असून त्यांना उपचार, अन्न व निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची व्यथा माजी सैनिक लक्ष्मण महाडिक, सूर्यकांत पवार, आर.जी.पवार, व्ही. एस. साळुंखे, सुरेश पाचपुते, चंद्रकांत शिंदे यांनी मांडली.
